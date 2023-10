Informační válku v arabském světě prohráváme, přenecháváme ho Rusku, varuje šéf webu Ukrajina v arabštině

Ukrajina má šanci v arabských zemích konkurovat Rusku a získat je na svou stranu, vůbec se o to ale nesnaží. Arabský svět přitom může sehrát zásadní roli, upozorňuje ukrajinský novinář palestinského původu Muhammad Faradžalláh, který provozuje arabskojazyčný web o Ukrajině. Západ podle něj selhává svou váhavou politikou vůči Íránu, ale i přístupem k Africe.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jakou zásadní roli by mohl sehrát ve válce na Ukrajině arabský svět?

Jak by Ukrajina mohla dostat arabské země na svou stranu?

Proč mluví Saúdská Arábie o získání jaderných zbraní?

Jak Putin budoval svůj vliv v arabském světě?

Jak máme rozumět Erdoganovi?

Za jakých podmínek padne íránský režim?

Ve svých rozhovorech jste říkal, že Ukrajina může vyhrát válku s Ruskem, pokud se na její stranu postaví Čína nebo arabský svět. Chápeme, proč může hrát rozhodující roli Čína, ale jak by ji mohl hrát arabský svět?

Vzpomeňme si na studenou válku, kdy Západ padesát let soupeřil se Sovětským svazem a jeho sférou vlivu. Zhroucení sovětského systému bylo možné až v posledních pěti až sedmi letech kvůli afghánské válce a ropnému faktoru. Kdo porazil sovětské vojáky ve válce v Afghánistánu? Afghánci? Ne, ne tak docela. Pokud se touto problematikou budeme zabývat důkladněji, uvědomíme si, že nebýt Saúdské Arábie a saúdských dobrovolníků, kteří byli dostatečně motivováni a podporováni všemi arabskými zeměmi, Afghánistán by nebyl schopen tak dlouho vzdorovat a sehrát takovou roli při zlomení vazu rudé říši.

Dalším významným aspektem byla ropa. Každému bylo jasné, že sovětská ekonomika v té době stála především na prodeji ropy. A aby se tato surovina stala ztrátovou a aby byla sovětská válečná mašinerie ochromena, bylo nutné oslabit příjmy z prodeje ropy. A teprve když Saúdská Arábie přešla na stranu USA a Západu a zahájila masivní těžbu ropy, ropa zlevnila a příjmy sovětského státu se tím násobně snížily. To ochromilo sovětskou ekonomiku a přišel kolaps. Poprvé v historii jsme se stali svědky zhroucení obrovské říše s obrovskou armádou a obrovským arzenálem. A když se v novodobém Rusku zeptali prvního ruského ministra hospodářství a financí Jegora Gajdara: „A kdo podepsal akt rozpadu SSSR?“ odpověděl: „Ministr ropy a hospodářství Saúdské Arábie.“ Jasně, jednoduše a srozumitelně.

To však bylo v dobách SSSR. Mohla by Saúdská Arábie tento úspěch zopakovat i nyní?

V současné realitě je Rusko za prvé mnohonásobně slabší než SSSR a za druhé nemá žádné podobné spojence, jaké kolem sebe shromažďoval SSSR. A teď si představte, zda by si arabský svět, který si dokázal poradit s obrovským státem jménem SSSR, nedokázal poradit s Ruskem? Samozřejmě by to dokázal. A mnohem snadněji a mnohem rychleji, stačí jen