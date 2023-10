Seriál Přepište dějiny: Čas od času se v našem veřejném prostoru objeví ohlédnutí za lidmi typu Ferdinanda Peroutky či Pavla Tigrida, zavzpomínáme si na naše mimořádné osobnosti a jejich demokratický a humanistický odkaz, přičemž jako součást jejich příběhu je zmíněn i jejich exilový osud. S exulanty a emigranty má však naše společnost spíše problém a ani po roce 1989 a návratu části z nich se to dramaticky nezměnilo. Málokdo z nich dostal šanci výrazněji promluvit do osudů této země.

Proč měla zdejší společnost po roce 1989 vlastně problém s navrátilci z emigrace či exilu a co z toho vyplývá pro dnešek

S exilem a emigrací má česká společnost jakousi potíž. A jakkoliv se například ministerstvo zahraničí snaží toto jisté „zahlížení“ narovnávat například cenou Gratias agit udělovanou od roku 1997 za posilování dobrého jména republiky v zahraničí, celkově zde spíše funguje pocit vyjádřený kdysi Václavem Klausem v tom smyslu, že tito lidé nezažili to, co tato společnost prožila za komunismu, nemají proto mluvit do jejího dalšího vývoje.

Je přitom poměrně důležité vnímat i rozdílnost obou pojmů. Petr Pithart na to upozorňoval právě v tom smyslu, že zatímco emigrace je (převážně) svobodné rozhodnutí, exulant má před sebou volbu mezi perzekucí a odchodem. Ostatně Jana Amose Komenského nenazýváme emigrantem, ale právě exulantem. Cítíme v tom přece jen rozdíl, je to osud někoho, kdo je nucen odejít, neboť jeho domov mu neumožňuje svobodný život.

Exulantům ve dvacátém století šlo v konkrétních případech dokonce i o život, zejména po roce 1948, případně nad nimi visela hrozba kriminálu. První generace exilu po roce 1948 se přitom rekrutovala především z těch, kteří byli v přímém ohrožení komunistickým režimem. Byly to