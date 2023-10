Neuměla jsem se smířit s tím, že bych o ruku přišla, teď v ní mám ferrari, říká pralinkářka, na kterou se stojí fronty

V den jejích čtyřicátin se Janě Kašparové obrátil svět naruby. Do té doby pracovala od tří hodin ráno do noci, den co den. Když ji ale kamarád na její narozeninové oslavě přesvědčil, že bolest v rameni, která ji občas přepadne, není normální, nechala se vyšetřit a lékaři jí diagnostikovali nádor v ruce. Janě hrozila i amputace. Moravská pralinkářka se ale rozhodla, že není důvod podléhat skepsi.

Jana Kašparová dál a jen s krátkou přestávkou na pooperační rekonvalescenci vyráběla denně tisíce čokoládových bonbonů. Její Velkolosinské pralinky se na Moravě staly takovým fenoménem, že lidé do Janiny cukrárny jezdí vystát si na ně frontu.

Měsíčně tato žena s jednou pomocnicí vyrobí pralinky a lámanou čokoládu z 1400 kilogramů hmoty. Ostatní kolegyně mezitím chrlí dorty a koláče. Jana se svým partnerem pořádá festival Čokoládové Losiny, připravují se také na otevření zmrzlinária.

Moravská pralinkářka se řídí heslem „Je důležité improvizovat, přizpůsobit se a zvítězit“. A to se jí daří. Před pár dny získala Cenu Olomouckého kraje za unikátní gastronomický zážitek. A nejdůležitější informace nakonec – poslední lékařská zpráva zní: bez nálezu.

Co se v rozhovoru mimo jiné dozvíte:

Jak jde dohromady vážná nemoc a podnikání?

Jak se Jana Kašparová smířila s rakovinou a proč jí lékaři řekli, že má v sobě ferrari?

Nakolik těžké bylo stát se vyhlášenou pralinkářkou?

Proč se na Janinu čokoládu stojí fronty?

Proč o Janě Kašparové lidé říkají, že je blázen, a za co dostala ocenění Olomouckého kraje?

V poslední době mám pocit, že na sociálních sítích jsou samé špatné zprávy. A najednou mezi tím vším smutkem, rozčilováním, naštvaností na mě vykoukl váš příběh, silný, krásný, zpočátku bolavý, ale pak tak radostný. Musela jsem si na vás sehnat kontakt a přijet za vámi, vidět vás. Jak to začalo? Jaká jste byla před svými čtyřicátými narozeninami, po kterých se váš život obrátil vzhůru nohama?

Do svých čtyřiceti let jsem byla celkem slušný workoholik. Práce mě hrozně bavila a chtěla jsem si vybudovat svoji vlastní cukrárnu. Když hodně a každý den pracujete, všechno vás bolí a těm bolestem nevěnujete žádnou pozornost. Nebrala jsem tedy bolest vážně, nehledě na to, že obě ramena jsem už měla operovaná – zpřetrhané vazy – a přišlo mi, že to je jen pokračování.

Takže vy jste měla dlouhodobě pohybové problémy?

Ano. Někoho bolí nohy, někoho kolena, někoho kyčle a mě prostě bolí ramena. A tak to je. Říkala jsem si, že chyba je na mé straně, protože neodpočívám.

Jednu sobotu jsem měla větší mejdan s přáteli, protože miluju lidi a miluju své přátele, mám ráda oslavy a bylo mi na den čtyřicet. To bylo 4. listopadu 2021. V té době se mi stávalo, že když jsem třeba otevírala pet lahev, bolest mě vždycky tak srazila, že jsem si musela dřepnout.

Bolest mě pokaždé úplně otupěla. Čekala jsem, dokud to nepřešlo. Můj kamarád Mirek to viděl a řekl mi, že to teda v žádné pohodě není a že se zná s jedním ortopedem a řekne mu, ať se na mě podívá. Výsledek byl, že mi našli