Pellegrini už od Šimečky žádal i ministerstvo vnitra. Co by ještě mohl chtít, aby nešel s Ficem?

Předsednictvo Hlasu je stále spíše nakloněno koalici se Směrem. I včerejší vývoj na Slovensku ale ukázal, že ještě není definitivně rozhodnuto.

Předseda Progresivního Slovenska, druhé strany nedávných voleb, Michal Šimečka po převzetí poslaneckého dekretu přiznal, že naposledy se s Peterem Pellegrinimi osobně setkal ve čtvrtek – zatímco druhá strana je v jednáních dál a včera ráno se osobně setkala trojice Peter Pellegrini, Robert Fico a Andrej Danko.

Na druhé straně si předseda SNS Danko stěžoval, že jednání o vládě brzdí Pellegriniho hra na obě strany. „Pokud by pan Pellegrini definitivně přestal jednat s panem Šimečkou, jednání by nám šla lépe,“ připustil Danko.

PS zatím nabídlo Peteru Pellegrinimu funkci premiéra; Robert Fico totéž v případě své potenciální vlády okamžitě odmítl a chce Pellegrinimu dát post předsedy Národní rady.

Sepsali jsme, co ještě v Hlasu očekávají za nabídky, co pojmenovávají jako obavy z možné koalice s PS, Svobodou a solidaritou (SaS) a Křesťanskodemokratickým hnutím (KDH) a co na to říkají v těchto třech stranách.

„Musíme dát Pellegrinimu