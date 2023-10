„Buď hlasujeme, nebo hoří.“ Jednání o balíčku možná znovu otestuje i běžeckou kondici vládních poslanců

Až bude Sněmovna ve středu a zřejmě i v pátek jednat o konsolidačním balíčku úspor a vyšších daní, je velice pravděpodobné, že v nějaký okamžik budou koaliční poslanci po chodbách utíkat. Schopnost běhat v lakýrkách nebo na podpatcích je jedna z věcí, kterou televizní kamery v Poslanecké sněmovně nezachycují.

Není přitom ojedinělé, že se chodbami většinou z levé části budovy, kde mají kanceláře zástupci ODS, pirátů a lidovců, začne v jeden okamžik ozývat dupot desítek nohou. Proletí kolem výtahu, dále dveřmi do sálu až ke svému hlasovacímu zařízení. Pak rychle mrknou na svého předsedu klubu, jestli jeho palec na ruce signalizuje nahoru nebo dolů a podle toho zmáčknou tlačítko pro nebo proti návrhu.

Opozice vedle klasických obstrukcí v podobě několik hodin trvajících projevů má totiž ještě jednu nevyzpytatelnou a účinnou zbraň. A tou je nečekané a rychlé hlasování o přerušení daného bodu programu. V minulém volebním období ji občas zkusily využít nynější vládní strany. Takový krok by v případě úspěchu zásadně ochromil plány vlády a je těžké, někdy až nemožné jej zvrátit.

Například 7. září v půl třetí odpoledne nečekaně vyzkoušel pozornost vládních zákonodárců poslanec ANO Hubert Lang. Navrhl přerušení projednávání konsolidačního balíčku do konce října.

Pokud by Lang uspěl, vláda by se dostala do časové tísně. Změny totiž musí po dolní komoře schválit ještě Senát a podepsat prezident Petr Pavel. Listopad a prosinec by na tento proces nemusely stačit.

„Nesmíme připustit, aby se něco takového opozici podařilo,“ řekla Deníku N místopředsedkyně Sněmovny za STAN Věra Kovářová. Podle ní by pro koalici byla náprava velmi komplikovaná a v některých situacích dokonce téměř nemožná.

Konsolidační balíček Jednání o konsolidačním balíčku pokračuje ve Sněmovně ve středu. Bude to už třetí den debaty o něm. Vládní balíček je základním nástrojem kabinetu premiéra Petra Fialy (ODS), jak zvládnout a dostat pod kontrolu stamiliardové schodky státního rozpočtu. Letos má být deficit 295 miliard korun. Proto pětikoalice přišla se sérií úspor a daňových změn, které mají postupně snižovat toto saldo a během dvou let mají ušetřit 150 miliard. Na příští rok vláda počítá se schodkem 252 miliard.

Poslanec Lang otestoval bdělost vládních zákonodárců v době, kdy jich bylo v sále málo. „Vidím, že je minimální účast koaličních poslanců, že je moc nezajímá to, co se projednává, přestože to bude mít drtivý dosah do života lidí,“ řekl Lang a dal procedurální návrh na hlasování o přerušení schůze do 31. října. „Chtěl bych vás požádat, abyste bezprostředně o tomto mém procedurálním návrhu dala hlasovat,“ vyzval Věru Kovářovou, která v tu chvíli jako místopředsedkyně Sněmovny vedla schůzi.

Po takovém návrhu opozice téměř vždy přichází na řadu taktická hra. Opozice se snaží hlasování urychlit, dokud je v sále přítomno méně koaličních poslanců a více zástupců ANO a SPD. Vládní zákonodárci se zase naopak pokoušejí získávat různými triky vteřiny a minuty, aby jejich kolegové stihli doběhnout ze svých kanceláří nebo restaurací uvnitř budovy do jednací síně. V tomto konkrétním případě oddálili hlasování o pět a půl minuty.

Protinávrhy jako protizbraň

Jako první na Langovu výzvu k hlasování reagoval ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). „Já bych chtěl podat tři pozměňovací návrhy k procedurálnímu návrhu, který zazněl před chvílí, v souladu s jednacím řádem. Tak za prvé, že přerušíme tuto mimořádnou schůzi na pět minut. Druhý alternativní návrh, že ji přerušíme na sedm minut. A třetí alternativní návrh, abychom ji přerušili na devět minut,“ pronesl nezvykle rozvlekle Stanjura.

Po něm se o slovo přihlásil předseda klubu lidovců Aleš Dufek. Ten si nejprve dělal z Langa legraci, ptal se ho, proč k pokračování schůze zvolil svátek Halloween. Když ho místopředsedkyně Sněmovny Kovářová napomenula, pokračoval Dufek tím, že dal dva protinávrhy – odročení schůze o 14 minut a o 13 minut.

Nápady Stanjury a Dufka na první pohled odporují logice, protože odklad o pár minut je k ničemu. Což ví i ministr a šéf klubu. Navíc je jim v tu chvíli jedno, jak hlasování o jejich návrzích dopadne. Sledují tím jiný důležitý cíl. Protinávrhy se hlasují vždy před návrhem, takže proběhlo celkem pět hlasování (tři protinávrhy Stanjury a dva Dufka), než se dostalo na plán Langa přerušit schůzi do konce října. A to stačilo k tomu, aby se dost koaličních poslanců dostalo k hlasovacímu zařízení a návrh zamítlo.

Za dveřmi jednací síně se v tu chvíli odehrává druhá část hry – méně taktická a více fyzická. Právě pro ni jsou nastřádané minuty klíčové. Jejím cílem je dostat poslance co nejrychleji k hlasování. K tomu slouží moderní technologie.

Kluby většinou používají mobilní aplikaci WhatsApp, kde mají vytvořenou skupinu, kam si posílají výzvu ke startu do sálu. „Máme skupinu na WhatsApp. Zvažujeme, že přejdeme na Signál, který se zdá bezpečnější,“ vylíčil strategii KDU-ČSL člen jejich klubu s tím, že na rozdíl od jiných kolegů má na mobilu vypnuté zvuky, aby ho neustálé pípání nerušilo.

„A tak se neřídím nějakou zprávou, ale běžím, když běží ostatní. Buď hlasujeme, nebo hoří. V obou případech dává úprk smysl,“ žertoval poslanec s tím, že si s kolegy vypomáhají i tak, že si dají vzájemně vědět, protože většinou kanceláře sdílí více lidí.

Finální hlasování o balíčku Koalice by chtěla v ideálním případě dokončit projednávání konsolidačního balíčku už tento týden v pátek. Záležet bude ale na tom, jak dlouze budou hovořit poslanci opozice a zda se pětikoalice rozhodne silou prosadit pevné datum hlasování o této novele. Tím by zkrátila čas určený pro debatu. Novela následně putuje do Senátu, kde by se na program mohla dostat podle představ vlády v polovině listopadu. Pak bude mít její osud v rukou prezident Petr Pavel, který ji musí podepsat.

Také Piráti spoléhají na speciální skupinu na WhatsApp. „Mám speciální upozornění – sirénu, abych hned věděl, že mám vyrazit,“ řekl Deníku N předseda klubu Pirátské strany Jakub Michálek.

Aplikaci už klub využívá nějakou dobu. Klíčové – jak na základě minulých zkušeností připomíná jiný pirát – je používat ji výhradně k pokynu vyrazit hlasovat a neposlat do ní omylem něco jiného, protože jinak může dojít ke zmatkům a poslanci se proběhnou zbytečně. Pirátům obvykle trvá přesun z kanceláře do sálu přibližně třicet vteřin, odhadl Michálek.

Pirátům stačí 30 vteřin, STAN potřebuje dvě minuty

Jiné koaliční strany to mají dál. „Ve Sněmovně jsem vždy ve střehu, hlídám si, co se děje na obrazovkách. Cesta do sálu mi pak trvá odhadem nějaké desítky vteřin,“ řekl Deníku N místopředseda klubu ODS Ivan Adamec.

Poslanci občanské demokracie mají dvě skupiny na aplikaci WhatsApp. Do jedné si píšou moudra, vtipy, komentáře, zkrátka všechno, co je během schůze napadne, a kolegové by o tom měli podle mínění autora postřehu vědět.

Druhý chat ODS slouží především jako platforma předsedy klubu Marka Bendy. Ten tam posílá důležité informace a s jeho pomocí také podle svých slov rychle svolává poslance do sálu, aby mobilizoval 34 hlasů, které má na starosti. Benda, který je v tuto chvíli nejdéle sloužícím poslancem, říká, že nemá podobné akce rád. „Považuji za nedůstojné běhat po Sněmovně,“ řekl konzervativec Deníku N.

Ale stejně jako jiní zákonodárci, ani on nesedí během dlouhých projevů opozice v dřevěných lavicích hlavního sálu. Poslanci většinou pobývají v kancelářích, kde pracují, poslouchají přenos nebo s kolegy jinak utužují kolektiv.

Tím, kdo ze sálu vydává pokyny, bývá předseda klubu nebo někdo z místopředsedů. V každé straně mají rozdělené služby a střídají se v tom, kdo na místě hlídá situaci. „Tento člověk přitom ve chvíli, kdy se opozice pokouší přerušit projednávání nějakého bodu na měsíce, pošle zprávu a přihlásí se k protinávrhu. Někdy si práci rozdělí a jednu z těch věcí udělá další náš poslanec v sále,“ popsal systém poslanec STAN Viktor Vojtko.

STAN má skupinu v mobilní aplikaci Signal, kde se poslanci svolávají například s pomocí hesla „hlasování!“. A spoléhají i na to, že kanceláře obvykle sdílí více lidí. „Jeden hlídá, co se děje, a ostatní zvedne,“ dodal Vojtko.

Právě v jeho klubu by opožděný start znamenal problém. Jednak má STAN hodně poslanců, tedy i hodně hlasů. A jednak to má daleko, což je důvod, proč třeba místopředsedkyně Kovářová často zůstává v blízkosti sálu.

„Držím se hodně blízko sálu, protože máme kanceláře poměrně daleko a navíc nosívám podpatky, ve kterých není příliš bezpečné běhat,“ poukázala Kovářová v nadsázce na rizika v budově, kde se střídají podlahy kluzké i ty vystlané koberci.

Cesta poslancům STAN trvá podle odhadu Vojtka i dvě až tři minuty. „Než se seberu a proběhnu trasu, otevřu všechny dveře, vyběhnu schody o patro výš, tak to chvíli trvá. Není zbytí než dávat protinávrhy,“ vysvětlil Vojtko.

Protinávrhy v případě pokusu poslance Langa vytvořily pro koalici časový polštář přes pět minut. Když podobný úskok vyzkoušel v březnu šéf ANO Andrej Babiš v debatě o vládním zpomalení valorizace penzí, chybělo málo a uspěl by.

Babiš třetího března požádal o přerušení rozpravy o novele do druhé půli března. Nebyla to velká změna, ale novela by nemohla platit pro rok 2023. Státní rozpočet by to stálo zhruba dvacet miliard korun, které chtěl kabinet ušetřit.

Stalo se to asi v půl jedné v noci, kdy část poslanců reagovala pomaleji. Schůzi vedl Babišův stranický kolega Karel Havlíček, který se snažil co nejrychleji spustit hlasování. Sešly se mu ale čtyři protinávrhy a jedna námitka na řízení schůze. A než se po celkem sedmi minutách dostalo na hlasování o Babišově pokusu, stihli doběhnout lidé z pětikoalice. Ze záznamu je vidět, že zpočátku byly v sále nízké desítky politiků a za zmíněných sedm minut jejich počet narostl na 145.

Poslední záchranná brzda? Hlasování s opozicí

Případný úspěch takového taktického kroku ze strany ANO nebo SPD by bylo těžké zvrátit. „Přijaté usnesení, že se to přerušuje, je možné revokovat, ale museli bychom o tom hlasovat jako o novém bodu programu schůze. Avšak návrh zařadit to na schůzi může podat jen ten, kdo pro usnesení o přerušení hlasoval,“ upozornila na klíčové úskalí Kovářová. Koalice by tak musela přesvědčit někoho z řad ANO či SPD, aby jí vyšel vstříc. Šance uspět by tedy byly malé.

Kdyby došlo k nejhoršímu a opozice prosadila hlasování před přiběhnutím koaličních poslanců, existovala by jen jedna cesta. A to pohotová reakce v sále. Někdo z řad koalice by v tu chvíli musel hlasovat s opozicí a následně požádat o zařazení nového hlasování o tomto přerušení bodu do programu.

Zatím se opozici v tomto volebním období podařilo přerušit jednání a oddálit tak schválení nějakého zásadního vládního plánu jednou, jak připomněl místopředseda Havlíček. „Bylo to na začátku tohoto volebního období a týkalo se to stavebního zákona,“ řekl Havlíček.

„Od té doby, kdy se to ANO podařilo, jsme se poučili. Bylo to tehdy nečekané a nyní víme, že musíme rychle předložit několik protinávrhů,“ přiznal šéf poslanců ODS Benda.

Vedle klasických obstrukcí opozice využívá ještě další trik, jak znemožnit schválení vládních návrhů.

Zkouší nečekaně odhlasovat přerušení nějakého důležitého vládního bodu v momentě, kdy má v sále víc poslanců než koalice.

Koalice využívá různé strategie, jak hlasování o přerušení bodu zdržet a poskytnout poslancům čas na přesun do sálu.

