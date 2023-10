Pacienti přicházejí až po měsících krvácení, často zjistí, že nemají hemoroidy, ale nádor, varuje specialista

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Mohou hemoroidy někoho ohrozit na životě?

Kdy by měl pacient vyhledat odbornou pomoc?

Může laik nebo lékař bez specializace odhalit nádor konečníku?

Pomáhají na hemoroidy volně dostupné léky?

Která metoda odstranění hemoroidů je nejšetrnější?

Stává se, že pacient s problémy tlustého střeva nebo konečníku platí víc, než musí?

Jak dlouho obvykle trvá, než člověk, kterého trápí hemoroidy, vyhledá odbornou pomoc?

Trvá to různě dlouho. Potíže se postupně zhoršují, takže nejdřív se objeví třeba svědění nebo nepříjemný pocit tlaku. Krvácení přijde až v pozdějším stadiu. Většinou to trvá několik let.

Jsou hemoroidy nebezpečné? Mohou někoho ohrozit na životě?

Malou skupinu pacientů mohou ohrozit. Jsou to většinou pacienti s takzvanou portální hypertenzí (zvýšený krevní tlak ve vrátnicové žíle, která odvádí krev z břišních orgánů, pozn. red.), kteří mohou z hemoroidů vykrvácet. Ale je to jen u lidí s poruchou srážlivosti krve.

Komplikuje léčbu, když ji člověk odkládá, až jsou problémy akutní?

Hemoroidy se rozlišují na akutní a neakutní. Akutní znamená, že dochází k výraznějšímu krvácení nebo k trombóze hemoroidálního uzlu, kdy se v oblasti hemoroidu vytvoří krevní sraženina.

Ale čím později pacient k lékaři přichází, tím se snižuje možnost účinného nasazení konzervativní léčby a spíš se potom přechází k operačnímu řešení. I u něj platí, že čím později řeší pacient problém, tím více invazivní metoda je zpravidla potřeba.

MUDr. Július Örhalmi, Ph.D., MBA (1968) Předseda Koloproktologické sekce České chirurgické společnosti od roku 2018. Poslední čtyři roky je odborným garantem chirurgického oddělení v Nemocnici Hořovice, kde také pracuje na koloproktologické ambulanci. V roce 1997 vystudoval všeobecnou chirurgii na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Od roku 2017 je mezinárodním členem Americké společnosti chirurgů tlustého střeva a konečníků.

Dá se říct, co je pro většinu pacientů onou poslední kapkou? Je to třeba krev ve stolici?

Ano, nebo mají bolesti při akutním stadiu trombózy hemoroidálních uzlů. Stává se také velmi často, že člověk se domnívá, že má hemoroidy, neřeší je, a ve skutečnosti má