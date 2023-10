Odpusťme vrahům, když jsou jen ozubenými kolečky v soukolí režimu, říká ruská spisovatelka Guzel Jachina

V Česku je mimořádně populární. Všechny její tři romány byly do češtiny přeloženy. Rusové ji buď milují, nebo nenávidí, vyčítají jí růžové brýle i příliš negativní pohled na sovětskou historii. Guzel Jachina, autorka románů Zulejka otevírá oči, Děti Volhy a Vlak do Samarkandu, je v Praze a statečně čelí otázkám, na které člověk, který žije v Moskvě, vlastně nemůže odpovědět.

Naposledy jsme spolu mluvily v listopadu 2017. Tehdy mi na otázku, zda svou prvotinou Zulejka otevírá oči chtěla na pozadí lidského příběhu postihnout celé politické klima a vyjádřit svůj postoj k bolševismu, odpověděla: „Ne… to ne!“

Teď se s jednou z nejslavnějších ruských spisovatelek Guzel Jachinou, Tatarkou píšící rusky, setkávám v době mnohem více vyhrocené, přející rozdělení světa na dobrou a špatnou polovinu. A ona tohle dělení z celé duše nesnáší.

Na co jsme se ptali: Proč Guzel Jachina stále žije v Rusku.

Proč je důležité mluvit k lidem z ruské státní televize.

Zda existuje něco jako ruská mentalita.

A proč bychom měli být velkorysí k mlčící ruské většině.

Kde teď bydlíte?

Žiji mezi dvěma městy – Moskvou a kazašskou Alma-Atou.

Víte, tahle otázka je v dnešní době důležitá. Musím vědět, jaké odpovědi od vás čekat, jestli mi rozumíte. Kdybyste nežila v Rusku a neměla tam rodinu, kladla bych vám jiné otázky…

Berte to tak, že žiji v Moskvě.

Zeptám se vás stejně jako před pěti lety a uvidíme, co se změnilo na vašem tehdejším odhodlání nehovořit o politice. Máme z vašich knih pochopit, že za ty hrůzy, které popisujete, je zodpovědný sovětský, komunistický režim? V roce 2017 jste to rázně odmítla. Říkala jste, že by se taková věc mohla stát komukoliv a kdekoliv…

Je to popis sovětské historie. Ale není to jen o ní. Jde o univerzální téma. Nadčasové.

Tak jinak. Specifické na vašich románech je, že se v nich odehrávají dost strašné věci, ale chybí v nich jejich viníci…

To ne. Podívejte se na Vlak do Samarkandu. Tam je jasně vidět pozice autora: hladomor byl vyvolán chybami sovětské moci. Byl to velký zločin sovětského režimu. Myslím ale, že nebyl plánovaný, nebyl organizovaný, jak se často tvrdí. Byl výsledkem velkých zločinných chyb. Doufám, že je z mého textu zřejmé, že šlo o zločin.

Nechtěla jsem ale, aby můj román byl tribunou pro politické výkřiky. Nehodlám napřímo rozkrývat své postoje, rozebírat historii jako v disertační práci. Chtěla jsem, aby bylo jasné hlavně toto: lidé hladověli a kousek vedle, ve sběrných centrech, hnily hromady obilí.

To je asi každému, kdo si knihu přečetl, jasné. Neměly ale tyto události třeba etnický motiv?

