Vývoj bojů (593. den): V čem útok Hamásu na Izrael připomíná válku na Ukrajině a v čem ne

I izraelská armáda je zranitelná postupy z Ukrajiny.

Jižně od města Svatove proběhl velký ruský útok, vzniklo z něj jedno z nejpozoruhodnějších videí s tankem T-90M.

Těžiště bojů u Robotyne se posunulo o kousek na západ, ale Rusové se stále drží.

Rusové si za týden sestřelili druhý Su-35.

Mapy dne: Kopani a Makijivka

Videa dne: Ukrajinský tank se štěstím unikl; ruský T-90M se během útoku u Makijivky vypařil; zničení obávaného raketometu TOS-1.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za neděli 8. října. Situace na některých místech už může být jiná.

I izraelská armáda je zranitelná postupy z Ukrajiny. Teroristický útok Hamásu na Izrael, při kterém zemřelo minimálně 700 lidí (drtivá většina z nich byli neozbrojení civilisté), vyvolal spekulace, zda a případně do jaké míry se akce uskutečnila s podporou Moskvy. To nemáme jak zjistit, ačkoli v Rusku převládá očividná spokojenost s tím, že Západ má nový problém.

Role Kremlu sice není jasná, ale můžeme se podívat na to, v čem se boje na Ukrajině a v Izraeli podobají. Od toho se pak dá odvodit závěr, co z toho, co vidíme u Bachmutu či Robotyne, se bude opakovat v nadcházejících konfliktech.

Nepřekvapí, že podobnost je v první řadě v používání různých druhů dronů. Co překvapí, je fakt, jak relativně snadno dokázaly způsobovat Izraeli škody, a to i na technice, u které by se to neočekávalo. Konkrétně u tanků Merkava. Použití motorizovaných rogal je zase možnou indicií ukazující na inspiraci ruskou armádou, která s nimi také experimentovala.

Jedno z nepříjemných překvapení je,