Jak mi poštou přišel skvělý fantasy text. Od neonacisty. Vydali byste ho?

V září českým i zahraničním fandomem rezonoval případ spisovatele Davida A. Raileyho, jehož povídku odmítl otisknout časopis Magazine of Fantasy and Science Fiction pro autorovu extrémněpravicovou minulost. To následně vyvolalo podivně pokroucenou diskuzi i na Facebooku českého časopisu XB-1.

Tato diskuze, kterou popsal Antonín Tesař ve svém článku na Alarmu, spolu s nedávnou osobní zkušeností mě přiměla zamyslet se nad tím, jak já sám přistupuji k výběru titulů, které v nakladatelství Host v sekci fantastiky vydáváme.

Když redaktorské srdce zajásá

Dlouhodobě tvrdím, že základ vždy spočívá v textu. A to je v důsledku pravda. Vybírám si texty podle toho, jak kvalitní mi přijdou a jak se hodí do našich edičních záměrů. To ale může v době, kdy je fantastika pestrá jako snad nikdy dříve, znamenat mnoho rozličných pohledů na to, v čem se ona kvalita skrývá.

Je to snad už jen samotný příběh, který čtenáře vtáhne jako v hrdinských románech