Nejistota a otevřený konec jsou neuvěřitelný nápor. Nikdo si to neumí představit, říká psycholog k únosům civilistů

„Bude to znít asi drsně, ale může přijít situace, kdy žena v zajetí čelí riziku znásilnění. Obecné doporučení je: přežít. Když to přežijete, dá se s tím pak něco dělat, bude to traumatické, ale můžeme s tím pracovat. Ale musíte přežít. Tak jsme připravovali vojáky i civilisty při NATO na možnost zajetí,“ říká bývalý vojenský psycholog Daniel Štrobl. V rozhovoru s ním rozebíráme, jak se mohou cítit unesení lidé a jejich blízcí v Izraeli a jestli něco může v takové situaci pomoct.