Celý svět sleduje děsivou situaci v Izraeli, kde po nečekaném útoku teroristů z Hamásu zahynuly stovky lidí. Rozebíráme, co k nečekané agresi a jejímu úspěchu vedlo, kdo z útoku může profitovat a co se může dít dál. A v Česku máme nový průzkum, ze kterého vládní koalice asi nemá velkou radost.

Pointa N: Proč selhala rozvědka a zpočátku i armáda v Izraeli a co bude dál?

Dnešní dění vybrali a okomentovali Markéta Boubínová a Jan Tvrdoň.

Taktické selhání Izraele?

Izrael je ve válce, dva vysoce postavení členové armády dokonce nazvali sobotní útok Hamásu izraelským 11. září. Stát s jednou z nejproslulejších tajných služeb zřejmě o bleskovém útoku teroristů z Hamásu z Pásma Gazy neměl ponětí, což následně vedlo k taktickému i operačnímu selhání, jak píše na síti X ředitelka Herzlova centra izraelských studií při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Irena Kalhousová.

„Izraelská armáda prostě nebyla připravená. Vojenské posádky na jihu nebyly ve stavu pohotovosti a počet vojáků nebyl dostatečný k tomu, aby dokázali ubránit sebe, natož civilisty,“ vysvětluje analytička.

Jak je to ale možné? Podle Kalhousové k tomu vedla řada faktorů, mezi kterými je třeba vypíchnout dlouhodobou strategii Izraele vůči Hamásu. „Armáda a politici byli přesvědčeni, že Hamás nemá zájem na eskalaci konfliktu a že si je vědom odstrašující síly Izraele. Že chce v klidu kontrolovat Gazu a neudělá nic, co by vyprovokovalo Izrael k masivní odvetě,“ zmiňuje expertka.

Připomíná vám to něco? Rusko a Ukrajinu, popřípadě Krym? Hamás, který i Česko označuje jako teroristickou organizaci, mezitím vyčkával a hledal správný okamžik. Inu, Rusko také chvíli vyčkávalo…

Ale zpět k dalším důvodům selhání jak izraelské rozvědky, tak armády a vlastně i státního aparátu. Premiérem je totiž – opět – Benjamin „Bibi“ Netanjahu, který měl ovšem zásadní problém složit vládu, a opřel se proto o radikální sionistické strany.

Složil tak nejpravicovější vládu v dějinách Izraele a otázky národní bezpečnosti a částečně i obrany předal extremistických politikům s minimální zkušeností s armádou a bezpečnostními otázkami.

Ministr pro vnitřní bezpečnost Itamar Ben-Gvir a ministr obrany Bezalel Smotrich s širokými pravomocemi na Západním břehu místo toho sní o připojení tohoto území k Izraeli. Země tak