„Jedna z mála dobrých zpráv pro Spolu.“ Koalice má problém a málo důvodů slavit druhé výročí voleb

Volební model Kantar CZ za září je pro pětikoalici nejhorším průzkumem v tomto volebním období. Ukázal přinejmenším tři problémy, s kterými se musí vládní strany přesně dva roky po sněmovních volbách potýkat. Tím rozhodujícím je, že vládní voliči mají přecházet k opozici, což se podle předešlých průzkumů zatím nedělo. Pokud se tento trend potvrdí, bude to pro koaliční strany znamenat velký problém.

Volební období se překlopilo do své druhé poloviny. Právě před dvěma lety zvítězila koalice Spolu ve volbách nad hnutím ANO a poslala spolu s Piráty a STAN Andreje Babiše do opozice. Kdyby se ale volby konaly nyní, na koni by byl opět předseda hnutí ANO se svými lidmi.

Aktuální průzkumy preferencí totiž ukazují, že strany vládní koalice jsou v problémech. Ten nejaktuálnější, model Kantar CZ pro Českou televizi, dopadl pro současnou koaliční sestavu vysloveně tragicky.

Hnutí ANO v něm se ziskem třetiny hlasů drtivě vede, mezi samostatnými stranami má na ODS náskok propastných 21,5 procentního bodu.

Výrazný náskok Andrej Babiše je patrný u stejné agentury i v modelu, který počítá jako jeden subjekt koalici Spolu. Ta by získala v září podle Kantar CZ pouze 19,5 procenta hlasů.

Nepříznivě dopadla pro kabinet i čísla z modelu STEM pro CNN Prima News. I v něm hnutí ANO výrazně vede a s SPD by sahalo po pohodlné většině. Šetření Kantar CZ je pro koalici ještě výrazně horší. Ani ne tak proto, že v něm vládní strany v součtu mají o dva procentní body méně. Zásadní zprávou je, že