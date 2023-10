Útok Hamásu na Izrael: co bude dál? Mobilizace, invaze, zastavení evropské pomoci a další otázky

Drastické scény z napadené oblasti bylo a je možné takřka v přímém přenosu sledovat na sociálních sítích, nese to ale i rizika: mnoho zveřejněných snímků a videí je ale buď omylem, nebo záměrně dezinformačních nebo vytržených z kontextu.

This video doesn't show Israeli paratroopers over Gaza. It's from 2016, and shows paratroopers from the 82nd and 101st airborne division of the US army perform static line jumps in North Carolina. pic.twitter.com/RYClcX41jb

— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) October 8, 2023