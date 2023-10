Izrael a Saúdská Arábie se chystaly jíst u jednoho stolu. Hamás jim naservíroval jed

Draze vykoupená normalizace vztahů mezi Izraelem a Saúdskou Arábií by jako převratná událost mohla otřást Blízkým východem. Hamás využil útok na Izrael také k tomu, aby se pokusil tato Američany koordinovaná jednání rozvrátit.

Nedlouho poté, co ozbrojenci Hamásu vtrhli do Izraele, se vůdce tohoto palestinského fundamentalistického hnutí Ismáíl Haníja obrátil ve vysílání televize Al-Džazíra na okolní arabské státy. „Ať už těch dohod o normalizaci vztahů s Izraelem podepíšete sebevíc,“ vzkázal jim, „konflikt to neukončí.“

Smířit Rijád s Tel Avivem

Na koho těmi slovy cílil? Na mysli jako první vytane Saúdská Arábie – a čerstvé ujištění tamního korunního prince (a nekorunovaného vládce) Muhammada bin Salmána, že Rijád je „každým dnem blíže