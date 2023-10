Z Izraele Palestinci unesli děti, staré lidi, ženy i vojáky. Hamás je může chtít vyměnit za palestinské vězně

Na jedné fotografii sedí starší žena s růžovou dekou v golfovém vozítku. Obklopují ji těžce ozbrojení vojáci teroristického hnutí Hamás.

„Tohle je moje babička, kterou zajali a odvezli do Gazy. Jmenuje se Jaffa Adar a je jí 85 let!“ napsala Adva Adar na síti X s tím, že její babička mívá silné bolesti a bez léků zemře.

„Ani si neumím představit, jak musela být vystrašená a znepokojená,“ řekla vnučka podle agentury Bloomberg. „Bez léků jí nezbývá moc času.“

The name of this old lady is Yaffa Adar. She is 85yrs old and the grandma of Adva who wrote the post below.

Yesterday the Hamas militia kidnapped her from her own house. pic.twitter.com/Ph29rplgyX

— Yaniv Erlich (@erlichya) October 8, 2023