Sebevražedné atentáty, raketové útoky a únosy. Hamás sní o zničení Izraele

Cílem útoku Hamásu na Izrael bylo zviditelnit se, získat moc a dostat se do čela protiizraelského odboje. Mrtvé v Pásmu Gazy využije jen k další propagandě, říkají experti.

ghUž přes sedm set obětí mezi Izraelci má bezprecedentní útok na stát Izrael – jeho bezpečnostní složky i obyčejné civilisty.

Zorganizovalo ho vojenské křídlo teroristické organizace Hamás, která ovládá palestinské Pásmo Gazy.

Co je to za organizaci, proč vládne tomuto chudému regionu na břehu Středozemního moře, které je odkázáno na humanitární pomoc? A o co mu šlo v útoku, který začal 7. října 2023 v době židovského dne odpočinku?

Hamás – nadšení, charita a teror proti Izraeli

Slovo Hamás v arabštině znamená nadšení. Avšak jde zejména o zkratku slov, která v překladu znamenají Hnutí islámského odporu.

V jeho historii je klíčové datum 8. prosinec 1987, kdy začala první intifáda, tedy palestinské lidové povstání. Jak píše expert Massimo Introvigne ve své knize o Hamásu, právě tento den uvádí jako počátek svého vzniku.

Jeho kořeny vycházejí z egyptského Muslimského bratrstva a jeho činnost by se dala jednoduše rozdělit na dvě