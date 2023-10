Zneužívali děti, přesto s nimi opět mohou pracovat. V ODS to zřejmě považují za normální

Komentář Pavla Houdka: Pokud byl někdo odsouzen za sexuální zneužívání dětí, nemělo by mu už nikdy být umožněno, aby s nimi pracoval jako učitel, vedoucí kroužků nebo instruktor na dětských táborech. Tvrzení, které je zdánlivě nad slunce jasné a snad nikdo soudný proti němu nemůže nic mít. Ledaže… ledaže by to byl někdo z ODS.