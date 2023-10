Neoznačená inzerce PirSTAN má dohru, řeší ji úřad pro kontrolu kampaní

Úřad pro kontrolu financování politických stran začal řešit neoficiální část kampaně koalice Pirátů a STAN před volbami do Sněmovny v roce 2021. Deníku N to potvrdil člen jeho vedení Jan Outlý. Úřad se zajímá o to, proč v novinách Náš region vycházely neoznačené PR komentáře a rozhovory s kandidáty Starostů. Tehdejší volební manažer STAN potvrdil, že jednal se Zakaríou Nemrahem, který za vydavatelstvím stál. Řešili však prý jen oficiální reklamu.