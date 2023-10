Minimálně část vedení Pirátů nesouhlasí s postupem předsedy poslaneckého klubu Jakuba Michálka a tím, jak vyostřil komunikaci s hnutím STAN. Podle informací zevnitř strany mu to také dali najevo. Vadilo jim, že Michálek na pirátském internetovém diskuzním fóru zveřejnil závažnou kritiku koaličního spojence, aniž to s nimi předem konzultoval.

Část Pirátů interně kritizuje Michálkovu sólo akci proti STAN. Neprobral to, zní z vedení

STAN a Piráti mají nevyjasněné neshody již skoro dva roky. Michálkovy nejnovější výroky už tak napjaté vztahy ještě zhoršily. Předseda klubu nejprve v České televizi vytýkal Starostům kauzu Dozimetr a zpochybnil jejich financování předvolební kampaně v roce 2021. Kvůli tomu ho vedení hnutí vyzvalo k omluvě a svolalo koaliční radu.

Následně Michálek ve středu večer na pirátském fóru sdílel prohlášení, v němž kromě jiného stálo: „V jednom vydání České televize mi došla trpělivost a popsal jsem věc tak, jak to podle všeho vypadá, tedy že STAN financoval svoji kroužkovací kampaň z peněz ukradených v pražském dopravním podniku v kauze Dozimetr.“ Současně požádal, aby se STAN omluvil a „odvedl do státního rozpočtu peníze v hodnotě nelegální kampaně v plátku Náš region“.

Starosty výroky pobouřily, odmítají je, místopředseda Jan Farský je označil za nehorázné, členové vedení hnutí požadují vedle omluvy i důkazy, o které se pirát opíral. Poslanec Jan Kuchař připustil, že roztržka v extrémním případě může skončit rozpadem koalice PirStan. Což by zřejmě vyústilo ve spor o peníze, které strany za společný výsledek ve volbách dostávají.

Netušili jsme, co chystá, zní od Pirátů

Podle některých kolegů a kolegyň z vedení strany s nimi Michálek nic z toho – ani vyjádření v televizi, ani příspěvek na diskuzním fóru – předem neprobral. „Nešlo o krok, který považujeme za koordinovaný s republikovým předsednictvem,“ vysvětlovala členům roztržku s hnutím STAN pirátská místopředsedkyně Blanka Charvátová.

Michálek podle ní pouze zavolal jinému místopředsedovi a exposlanci Martinu Jiránkovi a sdělil mu, že kritiku STAN možná zveřejní. Hodinu potom – ve středu krátce po sedmé večer – to podle Charvátové skutečně udělal.

Předseda klubu sice napsal své prohlášení na uzavřené části fóra, ale informace se ihned dostaly k novinářům. „A je to opět další z mnoha případů, kdy jako republikový výbor nemáme ani čtyřiadvacet hodin na to, abychom mohli připravit nějakou reakci, ale musíme reagovat takřka okamžitě od nočních hodin, bez ohledu na to, že třeba potřebujeme řešit něco jiného,“ upozornila na stranickém fóru další místopředsedkyně strany Hana Hajnová.

Ta připustila, že vedení znalo Michálkův názor na záležitosti ohledně STAN. Opakovaně to podle ní probírali, hovořili o analýze společných voleb a kampaně. Znali jeho pochybnosti o tom, zda STAN vedl v rozporu s koaliční smlouvou vlastní kampaň za kroužkování. Právě díky preferenčním hlasům má STAN třiatřicet poslanců a Piráti pouze čtyři. „Byla ambice vedení strany toto aktivně řešit na úrovni koalice Pirátů a STAN, a to opakovaně. Nutno říci, že bohužel s minimálním úspěchem,“ dodala Hajnová.

Podle informací Deníku N si Michálek vyslechl od části svých kolegů ve straně výhrady ke svému postupu. Nyní je totiž ohrožena nejen existence koalice PirStan, ale také dvacet milionů korun, které Starostové svému partnerovi na základě koaliční smlouvy každý rok posílají.

Michálek situaci odmítl komentovat. Ve čtvrtek napsal, že případ budou Piráti projednávat se Starosty na koaličním jednání. To se má uskutečnit v pondělí.

Straníci předsedovi klubu mimo jiné vyčítají, že měl být zdrženlivější a počkat, až se s vedením Starostů setká a problémy a kritiku proberou osobně. „Tyto věci mají být pečlivě koordinované, má se to nechat na schůzku, než aby to uniklo předtím, byť emoce někdy jsou silné,“ podotkl anonymně jeden z členů strany s tím, že „Jakubovi ujely nervy“.

Podle Jiránka se předsednictvo bude situací ještě zaobírat. „My se o tom budeme v dalších dnech bavit. Přímo s Jakubem Michálkem budeme řešit všechno, celou tu situaci,“ odpověděl Deníku N Jiránek. Hajnová pak na otázku, zda bude strana oficiálně hovořit s Michálkem o tom, jestli zvolil správnou cestu, odpověděla: „My si to vykomunikujeme uvnitř, určitě ne přes média.“

Kdo koho žádal o setkání?

Jenže mezitím se vztahy mezi Starosty a Piráty ještě vyostřují. Piráti si totiž nejprve stěžovali, že se s nimi hnutí ministra vnitra Víta Rakušana rok odmítalo sejít, aby si neshody vyříkali.

To ale STAN odmítá. „Jediná výzva od Pirátské strany ke koaličnímu jednání je z 29. 8. k otázce návrhu rozpočtu ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2024,“ reagoval na dotaz Deníku N místopředseda STAN Lukáš Vlček.

„Ve Sněmovně se osobně potkáváme opravdu velmi často. Nutkavou potřebu mediálního zviditelňování bych doporučil naplnit především prezentací výsledků vlastní práce, a ne lhaním o koaličních partnerech. Nedodržování koaliční smlouvy ze strany Pirátů mě mrzí,“ dodal Vlček.

Další místopředseda Farský podle svých slov neví, že by Piráti žádali o koaliční radu. „O tu jsme po nehorázných vyjádřeních pana Michálka požádali my. A řešit to nechci přes media, od toho máme koaliční radu,“ podotkl Farský. Dodal, že Starostové od Pirátů nikdy nedostali analýzu kroužkování u voleb, ačkoli o ni žádali.

