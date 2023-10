Test nálad v Bavorsku. Jak moc budou voliči trestat kancléře za imigraci a zákon o vytápění

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

o co se v aktuálních volbách hraje, jaká jsou hlavní volební témata a jak volby zřejmě dopadnou;

v čem se Bavorsko od okolních spolkových zemí politicky odlišuje;

jakou šanci má populistická Alternativa pro Německo;

nebo zda se tam řešily kontroly na českých hranicích.

Co čeká německé Bavorsko tuto neděli? Proč je to důležité?

Ve federálně uspořádaném Německu jsou zemské volby vždy ostře sledované – zejména když se odehrávají v tak velké a významné spolkové zemi, jako je Bavorsko. Jejich výsledek nejen určí složení příští vlády v Mnichově a to, jaká bude její další politika v řadě klíčových oblastí – namátkou rozvoj hospodářství, energetiky, výstavba bytů, bezpečnost, školství. Napoví také, jaké jsou nálady ve společnosti, a otestuje podporu jednotlivých politických stran. V tomto směru se do něj jistě promítne i (ne)spokojenost se současnou spolkovou vládou. Úspěch či neúspěch v těchto volbách může ovlivnit další směřování koalice CDU/CSU (Křešťanskodemokratická unie a Křesťansko-sociální unie Bavorska, pozn. red.), případně politický osud premiéra Bavorska Markuse Södera z CSU, o němž se stále spekuluje jako o možném kandidátovi na kancléřský post (ve volbách do spolkového sněmu v roce 2025, pozn. red.).

Jaký výsledek se očekává?

Očekává se jasné vítězství křesťansko-sociální CSU v čele s aktuálním zemským premiérem Markusem Söderem. Poslední průzkumy jí předpovídají zisk kolem 37 procent hlasů. Druhé místo zřejmě obsadí dosavadní koaliční partneři CSU, Svobodní voliči nebo opoziční Zelení – jejich preference se shodně pohybují kolem 16 procent. Pravicově populistická Alternativa pro Německo (AfD) pravděpodobně získá kolem 14 procent hlasů a sociální demokraté (SPD) necelých deset. Až třetina voličů se nicméně zřejmě bude rozhodovat na poslední chvíli.

Zmínila jste populistickou a antisystémovou Alternativu pro Německo (AfD), v poslední době se hodně mluví o jejím vzestupu. V Bavorsku je ale až na čtvrtém místě, navíc je její zisk v posledních letech stabilní. Čím si to vysvětlujete?

Těch důvodů bude zřejmě několik –