Jedenáctý Signal Festival rozsvítí i galerie. Na sedmi místech uvede jedinečné instalace zkoumající hranice audiovizuálního a digitálního umění včetně unikátní expozice pro děti

Během čtyř festivalových dní nabídne velkoformátové interaktivní dílo od mexicko-kanadského umělce Rafaela Lozano-Hemmera (Lyčkovo náměstí), působivou imerzivní instalaci vytvořenou z 800 LED pásek od polského kolektivu Ksawery Komputery (Invalidovna), multimediální divadelní performance od Laterny magiky (Muzeum hl. m. Prahy), největší letošní festivalovou instalaci od španělského audiovizuálního studia Playmodes (Hala 13 Holešovické tržnice), imerzivní výstavní projekt mapující architektonické relikty architektury (Kunsthalle Praha), zvukovou instalaci reflektující přírodní ekosystémy od Michala Rataje, Jana Trojana a Dragana Stojčevského (kostel U Salvátora) a první interaktivní instalaci určenou přímo pro děti (Kampus Hybernská). Signal Festival se koná od 12. do 15. 10. 2023.

Největší galerijní zóna v historii festivalu

4 dny festivalu, 20 instalací, z toho 7 v galerijní zóně. Takový bude jedenáctý Signal Festival, který představí dosud největší galerijní zónu ve své historii. Program letošního ročníku se odehraje na 20 lokacích. Sedm multimediálních instalací galerijní zóny, které svým technickým zpracováním a hloubkou uměleckého sdělení otevírají nové dimenze audiovizuální tvorby, a svědčí tak o dynamice a progresivní tendenci programového zaměření festivalu, budou návštěvníkům přístupné pouze se vstupenkou. V prodeji jsou dva druhy – Signal Plus, umožňující vstup do galerijní zóny festivalu po celou dobu jeho konání, a Signal VIP pro ty, kteří chtějí zažít festival bez front, čekání a se vstupem do galerijní zóny o hodinu dříve než všichni ostatní. Obě varianty vstupenek návštěvníkům navíc umožní také vstup na skupinovou multimediální výstavu ELEKTROSALON: From the Rave to the Gallery, konající se v rámci doprovodného programu v Hale 40 Holešovické tržnice. Dalších 13 volně přístupných instalací bude k vidění na dvou festivalových trasách – Centrum a Karlín / Holešovice. Vůbec poprvé se festival rozšíří i mimo hlavní trasy, kde uvede tzv. satelitní instalace, tedy existující umělecká díla ve veřejném prostoru, která oživí zvukovými a světelnými projekcemi.

Tělesné teplo i virtuální chlad

Instalace Thermal Drift mexicko-kanadského umělce Rafaela Lozano-Hemmera, která bude k vidění na hřišti u ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí, hravě využívá termální kamery, umožňující neotřelou techniku; návštěvníci jejich prostřednictvím tvoří své portréty pomocí vlastního tělesného tepla. Na karlínské trase v Invalidovně následuje působivá imerzivní instalace FLUX 2023 polského kreativního kolektivu Ksawery Komputery. Hyperbolické pojetí objektu, sestaveného z 800 metrů dvoustranných LED pásek v kombinaci s osmikanálovým zvukovým systémem, znázorňuje jemné a v podvědomí zapuštěné virtuální otěže naší současné společnosti. Návštěvníci se ocitnou ve zcela unikátním portálu mezi fyzickou a zdánlivou, digitální realitou. Zahraniční program Signal Festivalu 2023 vzniká díky podpoře Nadace PPF, která usiluje o větší zapojení české kultury do mezinárodního kontextu a věří, že je důležité obohacovat naši uměleckou scénu inspirací ze světa.

Výstavy, které pohltí

Pečlivou alchymii zvuku, světla, prostoru a objektu nabídne imerzivní instalace Horizon v Hale 13 Holešovické tržnice. Největší instalace celého festivalu z dílny španělského audiovizuálního studia Playmodes nabízí cestu za hranici fyzického prostoru, doplněnou o doslova pohlcující zážitek. Divadelně-performativní projekt Citová paměť od multimediálního kolektivu Laterna magika oslaví 65. výročí svého založení. Performance nabídne rozsáhlou scénu zkoumající čas a jeho cykličnost. Vrátí se k původním technologiím souboru jako jsou kinetická scénografie, live cinema nebo motion capture, a ty rozpohybuje skrze živé taneční výstupy a performance. Výsledné dílo prozkoumá, jak tyto – ve své době naprosto přelomové – scénografické principy fungují i v současnosti. Režisérkou představení je filmová režisérka Tereza Vejvodová.

Pomníky lidské činnosti i ozvěny přírodní říše

Signal Festival i letos navazuje na úspěšné spolupráce. V Kunsthalle Praha vznikne ve spoluráci s Lunchmeat Studio výstavní projekt s názvem The Grief of Misfit Cathedrals, který prostřednictvím imerzivního filmu a prostorového zvuku zachytí proměnu opuštěných industriálních komplexů v betonové pomníky architektury. Výstava zůstane v Kunsthalle Praha i po skončení festivalu a k vidění bude až do 14. 1. 2024. V kostele U Salvátora uvedou umělci Michal Rataj a Jan Trojan unikátní zvukovou instalaci Imerze: Ponořeni do zvuku, která reflektuje unikátní ekosystémy kolem hradu Lipnice a kostelu sv. Markéty a poodkrývá jejich sílu pod nánosy technologického šumu. Instalaci doplní scénografická realizace Dragana Stojčevského původně vytvořená pro inscenaci Král Oidipús v Národním divadle. Zvuková instalace vzniká u příležitosti výročí 100 let Českého rozhlasu.

Hřiště pro děti i dospělé

Další instalace galerijní zóny se odehraje v Kampusu Hybernská. Interaktivní expozice Signal Playground: Duha od českého studia 3dsense je první instalací určenou speciálně pro dětské návštěvníky Signal Festivalu, svou sofistikovanou a intenzivní vizualitou zaujme i dospělé. Výstavu tvoří hned několik různých exponátů, které svými drobnými interakcemi vybízejí k průzkumu. Návštěvníci mohou prostorem instalace volně procházet, nechat se unášet vlastním časoprostorem a světem fantazie. Instalace bude přístupná každý den konání festivalu už od 14.00.

