live! Za tři roky povládneme všem knihám světa. Nebo ne?

Z pohledu veřejnosti je to nenápadný úspěch, z pohledu kulturní obce je to ale jedna z nejdůležitějších událostí na poli české literatury a kultury od jejího vzniku. Ministerstvo kultury tento týden oznámilo, že Česká republika se v roce 2026 stane čestným hostem Frankfurtského knižního veletrhu.

Oficiální přihlášku k čestnému hostování ve Frankfurtu předalo české ministerstvo kultury před pěti měsíci, potvrzení české účasti se slavnostním podpisem smlouvy přišlo toto pondělí v Praze za přítomnosti ředitele tohoto největšího světového literátního veletrhu Juergena Boose.

„Frankfurtský veletrh je něco jako olympiáda. A země, která se ocitne v roli čestného hosta, má zaručeno, že se na ni po dobu příprav, v okamžiku vyvrcholení prezentace na veletrhu, ale i poté soustředí pozornost knižního průmyslu i čtenářů,“ vysvětlil pro časopis Host ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček význam českého hostování. MZK je ministerstvem pověřena jeho organizací.

„Být čestný host ve Frankfurtu je velká věc. Příprava trvá dekádu, stojí to dost peněz, ale když se to povede, dostane to literaturu hostující země do celosvětového povědomí, raketově rostou počty překladů,“ napsal ředitel Světa knihy v textu pro Deník N, kde psal o přípravě české účasti.

„Česká literatura pojede na zájezd,“ napsal