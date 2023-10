Pointa N: Konec jedné romance? Střet Pirátů se Starosty může dopadnout jako ošklivý rozvod

Šéf pirátských poslanců Jakub Michálek tepe do koaličních parťáků z hnutí STAN kvůli kauze Dozimetr, z čehož může být bolavý rozchod páru PirSTAN. Rozchod ale možná čeká celou vládu s částí jejich voličů. Posbírá kabinet body za to, že neplánuje úsporný balíček číslo dvě, nebo je spíš ztratí?

Dnešní dění vybral a okomentoval Jan Úšela.

Když se Petr pustí do Stáni

Petr a Stáňa se měli rádi a vzali se. Pak byla ale Stáňa úspěšnější v práci, zatímco Petrovi se moc nedařilo. On žárlil, ona ho nechápala, až jejich vztah ochladl. Protože spolu mají dítě, rozhodli se, že před ním a před sousedy budou hrát, jako by se nic nestalo.

Nedávno ale na Stáňu praskl jeden pořádný průšvih v práci, za který ji teď všichni kolem kritizují. Petra se to reálně netýkalo, řekl si ale, že si na své pořád ještě ženě smlsne a dá jí to pěkně sežrat. Začal jí před ostatními nasazovat psí hlavu a teď se už zvolna spekuluje o rozvodu. A Stáňa? Nenechá se přece svým mužem veřejně ponižovat. To radši všem s gustem poví, jaký je ten Petr prevít.

Jenže co jejich dítě, které teď musí jejich hádky poslouchat? A co my sousedé, u kterých si nejspíš bude jeden na druhého stěžovat? Přikloníme se k Petrovi, nebo ke Stáně? Nebo nás svorně otráví jejich rozvášněný rozchod?

Takto to teď vypadá u Pirátů se Starosty. Potom, co díky kroužkování ve volbách STAN v rámci společné koalice přečíslil Piráty ve Sněmovně poměrem 33:4, panuje mezi stranami chladné příměří. Důvodem je společné dítě – vláda. Nikdo moc nečeká, že by