Dezinformátoři zneužili výročku Vojenského zpravodajství. Překroucení jednotlivých vět nelze zabránit, říká tajná služba

Před několika dny vydaná výroční zpráva Vojenského zpravodajství vzbudila v dezinformačních médiích a na populistické scéně pozdvižení.

„BIS zahanbena. Vojenské zpravodajství zničilo ‚bojovníky s dezinformacemi‘,“ hlásal například titulek Parlamentních listů. „Tleskám Vojenskému zpravodajství za odvahu,“ napsal na Facebook někdejší jihomoravský hejtman Michal Hašek. Podobných reakcí ze strany populistů, extremistů, proruských politiků a dezinformátorů byla celá řada.

Pasáž, která vyvolala takové nadšení, upozorňovala na nadužívání a v některých případech i zneužívání pojmu dezinformace. „Prohlubující se vágnost a významová neurčitost zmíněných termínů přitom vedla k případům, kdy je někteří političtí a společenští aktéři začali používat i pro označení pravdivých informací, jež však nebyly v souladu s jejich prosazovanými idejemi, a kdy dokonce docházelo ke spojování kritiky vládních politik s propagandistickým působením cizí moci, což mohlo vést k vyčlenění části do té doby legitimních hlasů z politické debaty,“ stojí ve výroční zprávě.

Tajná služba však nebezpečí dezinformací a nepřátelské propagandy nepopírá. Naopak, hned v následující větě výroční zpráva uvádí, že je snazší než dřív tyto nástroje využívat. „Je však zároveň třeba odmítnout snahy vliv propagandistických kampaní/hybridního působení cizích mocností zcela marginalizovat. Současné výpočetní technologie totiž umožňují veřejnou debatu a nálady širokých vrstev obyvatelstva ovlivňovat mnohem snáze než v předcházejících dekádách,“ píšou vojenští zpravodajci.

Tajná služba svou výroční zprávu jako celek hájí. „Překroucení nebo zneužití hrozí vždy, pokud někdo z celku vytrhne určitou pasáž nebo jednotlivé věty za účelem své vlastní interpretace. Tomu lze těžko zabránit,“ napsal Deníku N mluvčí Vojenského zpravodajství Jan Pejšek.

Vytáhli si, co se jim hodilo

Podle odborníků oslovených Deníkem N není výročka nijak kontroverzní. „Vojenské zpravodajství má v zásadě pravdu. Tahle scéna si vytáhla z té zprávy to, co se jí hodilo. Nicméně vojáci se snaží racionalizovat debatu ohledně dezinformací. Oni navíc říkají, že dezinformace jsou problém, a neodmítají je řešit jako třeba národní bezpečnostní poradce Pojar,“ řekl Deníku N odborník na dezinformace a postsovětský prostor Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky.

Vládní poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar riziko dezinformací a boj proti nim relativizuje. V podcastu Deníku N letos v dubnu prohlásil, že je neumí definovat.

Také podle mediálního analytika Josefa Šlerky z Univerzity Karlovy nezaznělo ze strany Vojenského zpravodajství nic převratného. „Snaží se racionalizovat vyhrocenou debatu. Když budeme pojem dezinformace napínat do nekonečných rozměrů, nebudeme schopní přijmout žádná rozumná opatření. A povede to jenom k situacím, kdy poradce pro národní bezpečnost bude říkat, že neví, co je dezinformace. Vojáci to pojmenovali precizně a správně. Že je to zneužité tou scénu, na kterou to míří, je jasné. Ta to vytrhla z kontextu a zneužije cokoli, co jen bude v jejich prospěch, ale Vojenské zpravodajství tady odvedlo dobrou práci,“ řekl Šlerka Deníku N.

Oba experti se shodují, že za použitím pojmu dezinformace a obdobných termínů se často skrývá snaha zdiskreditovat veřejné prohlášení někoho jiného. Havlíček poukázal například na to, že se v USA vymklo kontrole používání termínu „fake news“, kterým bývalý prezident Donald Trump označoval prakticky všechno, co se mu nelíbilo.

„Dezinformace jsou problém, ale rozhodně neovlivňují všechny politické a rozhodovací procesy. Vojáci se jen snaží navrátit tomu pojmu jeho smysl. Je využívaný v politickém boji,“ obhajuje vojenskou tajnou službu Havlíček.

„Nesmíme si myslet, že vše je dezinformace. Tím se rozmělňuje cela debatu ohledně boje proti nim a stalo se z toho téma, se kterým u nás část vlády radši ani nechce mít nic společného a neřeší se. Přitom třeba ve Švédsku se ten pojem používá v souvislosti s působením cizí moci v zemi,“ dodal expert.

Ze strany Vojenského zpravodajství nejde o první pokus vrátit pojmu smysl. Jeho ředitel Jan Beroun podobně mluvil na bezpečnostní konferenci v Poslanecké sněmovně nebo v rozhovoru pro Český rozhlas.

„Vždy by v tom měla být nějaká role cizí moci. To, že někdo s něčím nesouhlasí, ještě není otázka dezinformací, i když se šíří způsobem, který nás nadzvedává ze židle,“ řekl Beroun letos na jaře veřejnoprávnímu rozhlasu.

Dezinformační scéna a antisystémoví politici zneužili výroční zprávu Vojenského zpravodajství.

Tajná služba v ní poukázala na to, že pojem dezinformace je nadužívaný a někdy používaný v politickém boji.

Výročka nicméně také výslovně zmiňuje, že nebezpečí propagandy nelze marginalizovat.

Podle odborníků se zpravodajci nepostavili na stranu dezinformátorů, pouze se pokusili debatu o dezinformacích racionalizovat.

