Vývoj bojů 589. den: Ukrajinci se na skútrech vylodili na Krymu, Rusové se chlubí jedním zajatcem

Ukrajinci zveřejnili video, které údajně ukazuje výsadek speciálních sil na Krymu.

Jak probíhal první nájezd na Krym v srpnu.

Akce měla víc než jen psychologický efekt. Co se Ukrajincům tehdy podařilo zničit.

Němci nepošlou střely Taurus; bojí se, že Ukrajinci by jimi ostřelovali Krymský most.

Graf dne: Ruské letecké útoky v září.

Videa dne: Nevybuchlá kazetová submunice na cestě a nepořádek v ruském zákopu u Novoprokopivky.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za středu 4. října. Situace na některých místech už může být jiná.

Ukrajina se netají tím, že jejím cílem je osvobodit celé své okupované území včetně Krymu. Málokdo to v zahraničí bere jako krátkodobě reálnou možnost poté, co se fronta po protiofenzivě posunula jen o nevelké území.

O to významnější jsou i z psychologického pohledu útoky Ukrajinců na Krym. A nejde jen o ostřelování raketami či nálety pomocí dronů.

Zpravodajská služba ukrajinského ministerstva obrany (HUR) dnes zveřejnila jedno video. Je na něm údajný výsadek jejích speciálních jednotek na území Krymu.

Jednotky se podle videa přesouvaly za tmy na vodních skútrech, na každém seděli dva lidé, akce se jich celkem zúčastnilo šestnáct. Na konci je vidět, jak skútry tlačí v mělčině ke břehu. V závěru vojáci ve tmě drží ukrajinskou vlajku s logem HUR.

Podle Ukrajinců se akce uskutečnila nedávno, ale čas ani to, že skutečně jde o vylodění na Krymu, se z videa nedá prokazatelně potvrdit.

Pokud by to však byla pravda, nešlo by o běžnou akci. Byl by to