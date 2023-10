Vítězství populistů a tažení fašistů souvisí i s tím, v jakém stavu máme školství, kulturu a venkov, říká slovenský antropolog

V rozhovoru se kromě jiného dozvíte:

proč mají slovenští bolševici a katoličtí fundamentalisté stejný názor na rodinu;

v čem spočívá frustrace maloměsta a vesnice;

proč venkov neposlouchá progresivisty a rozumí Ficovi;

co je a k čemu by byl opět dobrý progresivní populismus;

jak město a venkov spojit během zelené transformace.

Na volební mapě Slovenska není obtížné rozeznat dvě svítící města a téměř úplnou jednobarevnost zbývajícího území. Je to vizuální důkaz protikladu města a venkova či maloměsta. Vnímáte tento výsledek jako potvrzení toho, o čem píšete ve své knize Postsedláci?

Do značné míry ano. Znamená to, že stále nedokážeme programovou politikou oslovit dostatečně velkou část voličů. A většinu voličů tvoří právě lidé z malých měst a vesnic.

Tyto voliče zjevně oslovuje něco jiného. Nejsou to ideály liberální demokracie, o které se po roce 1989 mluvilo jako o konečném stadiu dějin. Znamená to, že vykročení k liberální demokracii po revoluci bylo jen jakousi epizodou? A že se dnes, i podle vaší teze o postsedláctví, vracíme k nějakému hlubšímu základu?

Souhlasím s tím, že ono z větší části liberálnědemokratické období po roce 1989 bylo možná dočasnou výjimkou z normy. A nyní se vracíme k normálu a po těchto volbách není jisté, zda u nás liberální demokracie přežije. Neznamená to ale, že bychom tohle kormidlo ještě nemohli nějak otočit – nejsme ztracený případ.

Slovensko se ovšem stalo součástí globální liberálnědemokratické vlny až ke konci její největší vitality. Mečiarismus způsobil desetileté zdržení, a když jsme začínali s reformami, na Západě již byla zformulována kritika toho, co tento vývoj může přinést. Trumpismus je již dnes v analytických kruzích obecně považován za důsledek jistého typu rozvoje kapitalismu v pozdně moderních společnostech. Proto na rozdíl od 90. let už dnes neexistuje silný tlak zvenčí, abychom se k modelu liberální demokracie přimkli.

Liberálnědemokratický konsenzus, ke kterému bychom mohli perspektivně směřovat, celosvětově oslabil. Už zde nejde o sousedy, kterým bychom se chtěli podobat. Dnes si už za to, jak vypadáme, můžeme mnohem víc sami.

Juraj Buzalka je sociální antropolog, působí na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Věnuje se politické a ekonomické antropologii, zkoumá sociální hnutí a transformace, nacionalismus a populismus. Kromě aktuální publikace Postsedláci. Slovenský lidový protest (Mamaš, Bratislava 2023) je autorem knih The Cultural Economy of Protest in Postsocialist European Union. Village Fascists and their Rivals (Routledge, Londýn 2021), Slovenská ideologie a krize, eseje z antropologie politiky (Kalligram, Bratislava 2012) a Nation and Religion: Politika konmemorace v Polsku (Műnster, Lit 2007).

Zmínil jste Trumpa, k tomu můžeme přidat brexit a různé populistické tendence v Evropě a ve světě. Myslíte si, že to, co ve své knize popisujete jako přetrvávání či oživování agrární mentality, je součástí těchto světových trendů?

Určitě se to kumuluje. Krize liberální demokracie a ústup poststudenoválečného euforického období se promítají i do našich poměrů. Souvisí s tím i fakt, že bojujeme o vlastní podobu demokracie. Zažíváme globální vlnu populismu a my procházíme nějakým návratem do normálu. Je však potřeba doplnit, že už dvacet let existujeme v určitém institucionálním prostředí, které nám umožňuje bránit se lépe než v 90. letech. To je velmi důležité. Není tu už sice tlak zvenčí, ale jsme z hlediska demokracie v jiné pozici, než jsme byli za Mečiara.

Potřebujeme znát původ venkovských frustrací

Tím se dostáváme k fenoménu postsedláctví. Teze zní, že na Slovensku stále převládají mentální i vztahové poměry venkova. Přitom s ohledem na různé režimy a zřízení, na komunistickou snahu o potlačení venkovské zaostalosti, na rozmach průmyslu a přechod ke znalostní ekonomice by toto nastavení již teoreticky mělo být přežité. V čem spočívá jeho trvanlivost?

Můj argument je, že navzdory všem režimům a zřízením se musíme podívat na klíčovou transformaci, a tou je přechod od agrárních společností k průmyslově moderním. Jde o fundamentální změnu srovnatelnou s přechodem k usedlému zemědělství před pěti až deseti tisíci lety. Platí, že velká část společnosti se ještě před dvěma třemi generacemi živila prací svých rukou. A to na půdě, ve spolupráci s jinými, v kontextu rurální komunity. Toto období na Slovensku končí někdy během komunismu. Modernizace a kolektivizace přicházejí do prostředí malorolnictví a drobných rodinných farem. S čímž souviselo i úsilí pozvednout Slovensko, aby v rámci společného státu doběhlo průmyslové Česko.

Děje se to však v prostředí, které nazývám postagrární. Znamená to, že lidé sice pracují v továrnách, dostávají mzdu, mají zdravotní a sociální služby, ale z hlediska každodenních praktik, příbuzenských vazeb či symbolické politiky jsou stále vesničany. Dnešními postsedláky jsou například i Husákovy děti, které si přes prarodiče ještě pamatují čistě agrární poměry.

Komunistická ekonomika nedostatku se na Slovensku projevovala také posílením neformálních vztahů a procesů, typických pro předmoderní komunity. V těch se drtivá většina živobytí vyráběla doma nebo se vyměňovala s nejbližším okolím. Do každodenních vztahů trh pronikal jen postupně.

Většinu těchto podob moderní společnosti jsme na Slovensku zavedli během komunismu. A já tvrdím, že to je zásadní pro podobu společnosti, ve které žijeme. Netvrdím, že jsme tradiční společnost, ani náhodou. Jen jsme moderní jinak a parametrům této naší modernosti potřebujeme porozumět.

Lze důvody přetrvávání tohoto venkovského nastavení ještě více specifikovat?

Můžeme se na to podívat z různých perspektiv. Třeba tak, že Slovensko se nepodařilo ani maďarizovat. Působil zde modernizující se maďarskojazyčný stát, který nabízel sociální mobilitu a liberální řád své doby – pokud se stanete Maďarem. Mnozí to udělali, většina schopných se stala Maďary a odešla. Ale abyste v prostředí malých městeček či v horách někoho nutili cosi násilím změnit, to se nevyplatí. To vidí i Američané v Afghánistánu. Neříkám, že jsme také Paštúnové, ale v něčem platí to, co o Slovensku řekl historik Ľubomír Lipták: že je jako oko hurikánu. To znamená, že všechny velké trendy a procesy ho obtékají, přestože se toho středu vždy dotknou.

Nebo je zde faktor strukturálního rozvoje. U nás se ani těžký průmysl nedal budovat v takovém měřítku jako v polských nížinách nebo na východní sovětské Ukrajině.

A pak vůbec příběhy, které si vyprávíme o nás samotných. Jak naši intelektuálové definovali, kdo jsme. Je to ten holubičí horský národ, který vzdoruje nepřízni a tisícileté porobě. Co na tom, že naši předkové byli povětšinou rolníci z nížin? I v národním narativu máme identifikaci s neurbánním, nekosmopolitním, neotevřeným projektem, který funguje jako obranný mechanismus. A takto bychom mohli pokračovat.

Jde o lidové modely kulturní ekonomie nebo lidové modely živobytí, jejichž vliv zdůrazňuji ve své práci. Je to něco, co většina lidí považuje za stabilní a důležité a k čemu se vždy vrátí. Lidé nechtějí prodávat půdu, přestože by za ni mohli dostat docela dobré peníze. Nechtějí se vzdát rodičovských domů či hrobů. Zvláštním způsobem pěstujeme místní provázanost a neustále se k našemu kraji vracíme.

Vaše kniha má podtitul „Slovenský lidový protest“. Existují teorie, podle kterých dnešní nastavení, až nevole spíše venkovského obyvatelstva souvisí s tím, že se cítí opomíjeni. Liberální demokracie přinesla emancipační procesy pro mnohé společenské skupiny, ale velká část obyvatelstva se cítí nepovšimnuta. Řekl byste, že něco takového se děje i u nás?

Ano, ale doplnil bych, že ten časový rámec emancipace má u nás poněkud jinou podobu než v Severní Americe nebo v západní Evropě. Liberální řád, na jehož kritice staví agendu například takový Trump, jsme my ještě nedobudovali. Přesto se z toho už dělá politická karta. Fungují zde tedy rozdílné temporality emancipačního a antiemancipačního boje a musíme se s tím nějak vyrovnat.

Výzkum k tomu nemám, ale zdá se mi, že právě otázka sexuálních práv – a sex je to, co zajímá všechny a křesťanské fundamentalisty nejvíc