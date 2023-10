Česko-slovenské slovo týdne: snad vs. azda

grafika

Pár slov o slově snad

Modální částice jsou nenápadné zbraně, jimiž se v komunikaci oháníme denně. Spektrum motivací, jež nás k tomu vedou, je přitom překvapivě pestré. Se striktním užitím výrazu snad se setkáváme ve zvolání „To snad ne!“.

Častěji jde ale o vyjádření nejistoty, nechuť či nemožnost vyřknout jasné stanovisko či soud, a to často i v případě tak banálních otázek jako „Sníš čtyři knedlíky?“ nebo „Nemám si tu sukni koupit o číslo větší?“.

V literárním textu může být nositelem jisté rozmáchlosti, načrtnutí – když třeba o nějaké postavě prohlásíme, že pocházela „snad z Francie“ nebo že „byla snad levobočkem panovníka“, nutnou představu nám to dá a dál to nemusíme rozvádět.

V byznysu vyjádření nejistoty často znamená jasné ne; týká se to zejména výrazů možná nebo asi – snad v nás totiž evokuje naději a nevyslovené přání.

Na druhou stranu v textu písně Wabiho Daňka Nevadí („Zkoušky přijímací, / potom pád. / Znalosti jsi měl, / cos neměl, / byli známí, / takže litujeme, / za rok snad.“) zní striktně až až. (Leč „nevadí, zase bude líp!“)

Obecně odmítnutí nadějí podbarvovat nechceme. A naopak: tvrzením, že něco možná dobře dopadne, jako bychom jedním dechem připouštěli, že to tak dopadnout i nemusí. Což může být koneckonců i pravda, ale kdo to potřebuje slyšet, že?

Češka o slově azda

Řekne-li se azda, vybaví se mi jako první slovenská lidovka Zdola Zvolena lúčka zelená, končící slibným veršem „o pol noci dvanásť rázy, / azda ho už neporazí / a nad ránom zas / a nad ránom zas“.

Pyšná na to nejsem, ale něco mě pudí ptát se, kdo je to ten azda (a má něco společného s gazdou?) a co pro něj můžu udělat.

Nic naplat, nečteme-li slovensky denně, můžeme nabýt mylného dojmu, že některé výrazy se vyskytují už jen v lidové slovesnosti, a ne v takových výdobytcích moderní doby, jako je sportovní zpravodajství nebo dotazníky zákaznické spokojenosti.

Když zalistuju svým oblíbeným slovenským textem, Otčenášovým Keby, fiktivními dějinami moderního fašistického Slovenska, azda se tam nechová jako krotké a nerozhodné české snad, asi, možná.

Každý příklad zní jako rána na solar, další variace na řízné: „To si snad děláte šoufky!“ („Ba azda aj horšie – možno by to viedlo až k deportácii Slovákov kamsi na Čukotku podľa najhoršieho ratingu C–.“)

Že by právě proto (alespoň podle dat z obou mluvených korpusů, o které se v našem seriálu opíráme) využívali Slováci při hovoru modální částice třiapůlkrát méně než Češi? Nebo jsme prostě víc nejistí a uhýbaví?

Jana Matějková, muzejnice, recenzentka dětských knih