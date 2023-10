Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek vyzval republikové předsednictvo strany, aby požádalo o nahlédnutí do spisu ke kauze Dozimetr kvůli podezřením ohledně financování společné kampaně se STAN v roce 2021. „Případně zvážení pozice poškozeného v trestním řízením, pokud z výnosu z trestné činnosti byla uhrazena aktivita, jejímž cílem bylo nás volebně poškodit,“ napsal ve výzvě.

„Máme znát pravdu o financování kampaně se STAN.“ Michálek chce, aby Piráti viděli do spisu ke kauze Dozimetr

Příští týden se mají Piráti a Starostové sejít ke koaličnímu jednání. Spouštěčem byly i výroky šéfa poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka, který v září v České televizi mluvil o kauze Dozimetr a kritizoval STAN kvůli podezřením ohledně financování kampaně z roku 2021. Obě uskupení tehdy kandidovala do Sněmovny v předvolební koalici, Michálek však tvrdí, že Starostové Piráty poškodili. Ti kvůli kroužkování vyšli z voleb velmi oslabení, získali jen čtyři poslance.

„To, co se tam stalo, je samozřejmě skandální, samozřejmě to bude nějakým způsobem dál vyšetřováno,“ řekl tehdy v České televizi Michálek. „A já si myslím, že pokud je někde obvinění z černého financování, musí to být vysvětleno,“ dodal s tím, že Piráti jsou tím dotčeni. „Protože nám STAN říkal, že s námi bude kandidovat a že s námi bude bojovat proti korupci, a pak jsme zjistili, že z těch černých peněz z dopravního podniku platili nelegálně kampaň, aby nás překroužkovali,“ dodal.

Nyní Michálek na uzavřeném diskuzním fóru strany napsal, že by republikové předsednictvo Pirátů mělo v kauze Dozimetr