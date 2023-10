„Informoval mě, že by bylo nejlepší uzavřít dohodu.“ Pavel řešil se soudkyní spor Česka s Lichtenštejnskem

Prezident Petr Pavel dnes ve Štrasburku před novináři zmínil spor České republiky s Lichtenštejnskem, který nyní leží u Evropského soudu pro lidská práva. Případ se týká určení vlastnického práva na českém území – rodu Lichtenštejnů v Česku patřil do vydání Benešových dekretů rozsáhlý majetek, například lednicko-valtický areál na jižní Moravě.

Poprvé se o sporu Pavel zmínil koncem září v rozhovoru s Deníkem N. V New Yorku se totiž na okraj summitu OSN setkal s lichtenštejnským dědičným princem Aloisem a spor spolu – podle jeho slov ne poprvé – probírali.

„Bavili jsme se o tom poměrně dlouho a ne poprvé. Musím říct, že se těším na to, až se o tom tématu pobavím s předsedou vlády, protože to, co jsem se dozvěděl od prince, mi znělo velice sympaticky. Když to shrnu do několika bodů: Lichtenštejnsko nepožaduje navrácení majetku, nepožaduje finanční vyrovnání. To, o co jim jde, je společná správa toho majetku. Jinými slovy vytvoření nějakého fondu nebo nadace mezi Lichtenštejnskem a Českou republikou, který by se společně staral o údržbu a provozování majetku, o kterém se bavíme, především kulturních památek. Pokud by to bylo v této podobě, pak si myslím, že by to bylo velice solidní vyrovnání, ke kterému bychom soud opravdu nepotřebovali,“ řekla hlava státu.

Ve středu ve Štrasburku pak Pavel rozepři mezi Českem a Lichtenštejnskem řešil se soudkyní Evropského soudu pro lidská práva Kateřinou Šimáčkovou. Právě tento soud přitom případ bude řešit.

Pavel s odvoláním na informace od lichtenštejnského prince řekl, že Česko by se mělo podívat na to, jestli