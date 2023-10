Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v pondělí pověřila Roberta Fica sestavením vlády. Předseda Směru na to má dva týdny. Deník N oslovil bývalé ministry zahraničí a další odborníky s dotazem, jak by případná další Ficova éra ovlivnila vztahy mezi Českem a Slovenskem.

Fico premiérem? Kampaň byla nevybíravá, ale vztahy s Českem to neovlivní, míní experti

„Robert Fico vyjádřil celou řadu názorů, které odpovídají spíše ruské propagandě. To by v případě jeho zvolení a získání důvěry do určité míry narušilo vztahy i mezi námi, protože bychom se na některé zásadní věci dívali jinak,‘‘ řekl před slovenskými volbami prezident Petr Pavel.

Prezidentův výrok na Ficovu adresu by podle Pavlíny Janebové, ředitelky pro výzkum v Asociaci pro mezinárodní otázky, mohl mít vliv na mírné ochladnutí vztahů.

„Je možné, že tam ty vztahy úplně vřelé nebudou, ale