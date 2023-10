Dostat zboží do Ruska je snadné. Data ukazují, jak tomu pomáhá Turecko, Arménie nebo Kyrgyzstán

Sankce proti Rusku jsou děravé. Zakázané zboží se tam sice nedá dostat napřímo, stačí ho ale prodat do některého ze států, které mají k Moskvě stále bližší vztah. Tam Rusové zakládají firmy, aby žádané výrobky do Ruska dostali. Ukazují to data i konkrétní případy shromážděné Deníkem N.