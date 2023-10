Největší protest lékařů za dvanáct let. Jak ovlivní péči v nemocnicích?

Za posledních dvanáct let je to první velká protestní akce lékařů, která může mít citelný dopad na péči o pacienty. Současné protesty Sekce mladých lékařů České lékařské komory mají navíc šanci získat větší sympatie veřejnosti než někdejší odborářská akce Děkujeme, odcházíme.

Lékaři tentokrát nedávají výpovědi z nemocnic úplně, pouze odmítají sloužit další stovky „dobrovolných“ hodin přesčasů navíc. Konkrétně namísto stávajících legálních 416 hodin ročně by podle novely zákoníku práce mohli odsloužit až dvojnásobek.

Chystané protesty budou mít pravděpodobně velkou sílu. Od 1. prosince už odmítá přesčasovou práci skoro každý druhý lékař, kterého se tento problém týká. Výpověď z přesčasů už podalo přes 5600 z celkem 12 tisíc sloužících doktorů (v nemocnicích pracuje zhruba 20 tisíc lékařů, ale ne všichni mají služby).

Podle organizátorů se do akce zapojily skoro všechny nemocnice v Česku, včetně těch velkých, fakultních. „Velkou podporu má například v Thomayerově nemocnici, FN Motol, ve Všeobecné fakultní nemocnici, dále ve FN Brno, FN Hradec Králové. Připojují se ale i menší nemocnice ve všech krajích,“ potvrzuje mluvčí Sekce mladých lékařů ČLK Monika Hilšerová.

Ačkoliv protesty organizují mladí lékaři, v řadě nemocnic se jich zúčastní i primáři nebo přednostové oddělení a klinik.

Jako za covidu

Pacienti by protesty pocítili velmi výrazně. Drtivá většina nemocničních lékařů už má veškeré legální přesčasové hodiny dávno vyčerpané. Lékaři by tak od prosince začali striktně dodržovat své pracovní smlouvy a zákoník práce. To ale neznamená, že by šli ráno na normální osmihodinovou pracovní dobu a odpoledne domů.

„Protože nemocnice musí zajistit akutní péči, lékaři by museli přejít na nepřetržitý provoz. Nemocnice by tedy jela ve směnném dvanáctihodinovém režimu. A protože lidí na takový provoz je málo, výrazně by