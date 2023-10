Vývoj bojů (588. den): Útočící Ukrajinci by měli mít trojnásobné ztráty, jsou na tom ale lépe než Rusové

Přestože Ukrajinci útočí, větší ztráty mají Rusové.

Černomořská flotila je po útocích mimo hru – část se přesunula do jiných přístavů, na Ukrajinu a z ní se plaví nákladní lodě.

U Robotyne Rusové hlásí silný útok, u Bachmutu stojí fronta na železnici a jezerech.

Graf dne – analýza úspěšnosti protivzdušné obrany proti ruským dronům, raketám a řízeným střelám.

Videa dne – otec se loučí s dcerou; útok na ukrajinské velitelské stanoviště; ukrajinské rakety sestřelují Šáhid; raketa S-200 proti pozemním cílům.

Informace v tomto textu jsou souhrnem událostí z úterý 3. října. Situace na některých místech již může být jiná.

Od začátku ukrajinské ofenzivy jsou ztráty ruské armády vyšší než ty ukrajinské. V bojích, jako jsou ty, které právě probíhají v Záporožské oblasti a u Bachmutu, je bránící se strana ve výhodě. Útočící Ukrajinci překonávají dobře připravený systém opevnění, což je časově i finančně velmi náročné. Tradičně se uvádí, že ztráty útočníků vůči obráncům jsou v takovýchto bitvách v poměru 3 : 1.

Kdyby tato poučka platila i tentokrát, ofenziva by už dávno skončila. Tak velké ztráty by si Ukrajinci nemohli dovolit. Nejenže by otřásly morálkou armády, ale ta zatím nemá ani tolik těžkých zbraní, s nimiž by mohla bojovat.

Ofenziva začala 4. června a první týden skončil špatně – Ukrajinci při ní ztratili několik Leopardů a asi 20 Bradleyů. Kdyby pokračovali stejným tempem, byl by to masakr bez užitku. Následně změnili taktiku a poměr ztrát se začal obracet v jejich prospěch.

Ruský portál Meduza analyzoval videa o ztrátách z jednoho „proruského“ a jednoho „proukrajinského“ zdroje. Není mezi nimi námi používaný Oryx, jehož údaje případně porovnáme se závěry Meduzy.

Její analýza porovnává ztráty ve třech kategoriích