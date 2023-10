Dá se říci, že fyziky jsou tři: jedna pro hodně velké věci (vesmír a hvězdy), druhá pro střední velikost (planety, lidé, stroje a bakterie), třetí pro hodně malé věci (molekuly, atomy a částice menší než atom). Té první se říká obecná teorie relativity, ta druhá je stará dobrá školní (neboli newtonovská) fyzika. Fyzice malých věcí říkáme kvantová teorie.

Na hranicích mezi těmito třemi teoriemi to trochu skřípe, první a třetí do sebe zatím vůbec nepasují, ale tím se teď zabývat nemusíme. Podstatné je vědět, že když věci hodně zmenšujeme – dejme tomu na rozměr tisícovek atomů –, začnou se chovat jinak, než když byly větší. Kvantové efekty, do té doby neměřitelně malé, převezmou veškerou moc.

Mluvíme o fyzice, cena je za chemii. Jak to? Právě v kvantové teorii, i když nejen tam, dnes obě tyto vědy splývají, což Alfred Nobel nemohl předvídat. Kdyby dnešní laureáti dostali svou cenu za fyziku, nebylo by na tom nic zvláštního.

Malé věci nejsou jako velké

Kvantová tečka je nepatrný kousek vhodně zvoleného polovodičového materiálu – nic více, nic méně. Sestává skutečně z několika tisíc či jen několika set atomů. Název „kvantová tečka“ je trochu lehkovážný, ale vžil se; vedle něj se používá méně chytlavý, ale popisnější termín