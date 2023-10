Chystá se Rusko na jaderný test? Zatím si jen hraje se Soudným dnem

31. srpna vydala ruská Federální agentura letecké dopravy upozornění, ze kterého piloti nebyli moudří: část nebe nad Barentsovým mořem a v okolí startovací plošiny Paňkovo byla prohlášena za „dočasně nebezpečnou zónu“. To znamená, že z důvodu bezpečnosti bylo lepší se těmto místům zdaleka vyhnout.

Nejdřív to vypadalo, že půjde o pár dnů. Jenže záhy byla lhůta prodloužena do 6. října. To je pozítří. Co se v místech, která patří k nejutajovanějším na planetě, děje?

Náklaďák s přívěsem a plošina bez střechy

Z toho, že stejné varování Rusové vydali v roce 2019 před zkouškou rakety na jaderný pohon (nejde o test jaderné bomby) nazvané na návrh ruských občanů Burevěstnik (Buřňák), lze soudit, že se tam zřejmě i teď testují nové zbraně s cílem urychlit jejich zařazení do výzbroje ruské armády. Situace na ukrajinské frontě si to žádá, i když přímo tam by raketa vzhledem ke svým charakteristikám použita patrně nebyla; může sloužit jako hrozba, varování, psychologický strašák.

Je pravděpodobné, že testy mají „jaderný charakter“. Svědčí o tom i zvláštní nedávný „výlet“ ruského ministra obrany Šojgua doprovázeného šéfem Rosatomu – ruské agentury pro atomovou energii – Alexejem Lichačevem. Proletěli se 12. srpna nad