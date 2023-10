V Amazonii uhynulo přes sto ohrožených delfínů najednou, teplota vody dosahovala téměř 40 stupňů Celsia

V Amazonském pralese na jezeře Tefé těsně před místem, kde se stejnojmenná řeka vlévá do Amazonky, náhle uhynulo asi 120 říčních delfínů. Někteří experti to připisují extrémnímu suchu, nízkému stavu vody a její vysoké teplotě přes 39 stupňů Celsia. Incident upozornil na to, že stoupající teploty mohou překročit práh snesitelnosti i u ohrožených druhů. Delfíni jsou považováni za indikátory zdraví řek.