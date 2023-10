Pavlův projev ve Štrasburku: nejdřív pusto v sále, pak potlesk vestoje. Jeho předchůdci zažili bučení i posměšky

Na začátku projevu před europoslanci čekal čtvrtého českého prezidenta ve Štrasburku poloprázdný sál, a to i přesto, že mělo jeho vystoupení čtvrthodinové zpoždění. Postupně se ale začali trousit ostatní europoslanci, tudíž i občasný potlesk začínal být hlučnější. Prezident začal mluvit před dvanáctou hodinou, přičemž už v poledne mělo začít další hlasování, u kterého by poslanci neměli v sále chybět. Projev se nicméně protáhl zhruba do čtvrt na jednu, takže k jeho konci už byl sál téměř plný.

„Mně je to vždycky líto (že je v sále málo poslanců při projevech, pozn. red.), vždycky se trošku stydím kvůli nezájmu europoslanců. Dnes tady bylo, myslím, i víc poslanců, než když tady byla slovenská prezidentka Čaputová. I takový ten šum, když poslanci přicházejí na hlasování, působí nesmírně rušivě. Ale pan prezident Pavel na to byl upozorněn dopředu, že toto se mu stane,“ zhodnotila situaci česká eurokomisařka a místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová (za ANO), která se s Pavlem setkala vpředvečer projevu na večeři.

Jourová zároveň vyzdvihla, že nejvíc u europoslanců rezonovala slova o ruské agresi a nutnosti porážky Ruska.

Na závěr ovace vestoje

Pavel se – na rozdíl například od Václava Klause – v europarlamentu dočkal pouze