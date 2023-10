Petráček lže, na jeho vyhazov jsme netlačili, tvrdí Graubner. O tlacích přitom mluvil děkan

Pražský arcibiskup Jan Graubner se poprvé výrazněji vyjádřil k situaci na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Na veřejné besedě řekl, že historik Tomáš Petráček lže o údajném tlaku biskupů na to, aby jej škola vyhodila. O tomto tlaku přitom v minulosti mluvil přímo děkan fakulty Vojtěch Novotný.

Jan Graubner se k situaci na katolické teologické fakultě (KTF) vyjádřil na veřejné besedě ve farnosti svaté Terezy v pražských Kobylisích. Tam se také poprvé jako velký kancléř, který dozoruje činnost fakulty, obsáhleji rozmluvil o tom, jak vnímá současné spory na škole. Odmítl přitom, že by konec historika Tomáše Petráčka jakkoliv souvisel s tlakem biskupů.

„V novinách si přečteme, že pan profesor Petráček tvrdí, že někteří biskupové tlačili na vedení fakulty, aby ho vyhodili. Pokud já vím, je to lež. Nevím o nikom, kdo by na fakultu z biskupů tlačil. Já jsem to rozhodně nebyl,“ řekl Graubner během besedy.

Později dodal, že Petráček podle něj neříká o situaci na fakultě pravdu. „Mně opravdu třeba na panu profesorovi mrzí, že pouští nepravdy do éteru. Jak já mám věřit jeho férovosti historika, když vykládá věci středověku, když vidím, že