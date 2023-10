Vývoj bojů (587. den): Není to jako americký film. Ukrajinský snajpr popisuje, jak zabíjí ruské vojáky

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za pondělí 2. října. Situace na některých místech už může být jiná.

Ukrajinští odstřelovači zřejmě nejsou ti, kdo rozhodnou tuto válku. Mají však svůj význam. Kromě toho, že likvidují důležité ruské vojáky na frontě, šíří mezi vojáky strach. Nikdy si nemohou být jisti, jestli na ně jeden z nich nemíří. Snajpra nevidí, jeho střelu neslyší.

Jejich obraz je často romantizován hollywoodskými filmy. Jak reálně bojují, se pokusil zobrazit portál Insider, který na dálku mluvil s jedním odstřelovačem z okolí Bachmutu. Ze stejné jednotky udělali reportáž i novinář a kameraman britské BBC ještě v létě.

Odstřelovač se představil svým válečným jménem Duch. Mnohá jeho vyjádření nelze nezávisle ověřit, z poslechnutého však nevyplývá důvod, proč předpokládat, že by vysloveně lhal.

„Není to jako americké filmy, které romantizují práci odstřelovačů a ukazují ji jako velmi přitažlivou,“ říká Duch, velitel jednotky, která působí u Bachmutu. Podle BBC má asi 20 členů (voják pro Insider mluví o nižších desítkách), což není mnoho. Cvičili je deset měsíců a v Bachmutu je nasadili letos v únoru, kdy Rusové útočili na město, které v květnu nakonec dobyli.

Jak říká Duch, způsob boje ve městě a teď, když útoky probíhají v polích, je úplně jiný. V městském boji vás chrání zdi, ale neustále probíhá bombardování, takže musíte měnit pozici každých 10 až 15 minut. Na tomto videu je například vidět, jak se odstřelovač z této jednotky v Bachmutu maskoval oblečením – vypadal jako sušák na prádlo.

388. The sniper film in tweet 387 is likely from March (see also twt 307). The🇺🇦Presidential Brigade's 'Ghost group' have been in Bakhmut since late February. On 28/03 they put their kills there at 183. On 28/04 a total of 246 kills. On 30/04 they report 2 more.

Film from 30/04. pic.twitter.com/WrxTSHztcy

— Dan (@Danspiun) May 5, 2023