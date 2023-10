„Někdo neznámý, nejspíš muž. Třeba Latinoameričan.“ Kdo získá literárního Nobela?

Ve čtvrtek 5. října ve 13 hodin předstoupí před novináře zástupce Švédské akademie (loni to byl její sekretář Mats Malm) a oznámí jediné jméno. Kdo se letos stane nositelem Nobelovy ceny za literaturu? Nejspíš někdo z obvyklých podezřelých. Nebo někdo úplně jiný.

Veškeré predikce jsou ošemetné, Švédská akademie si zakládá na tajuplnosti. Loni cenu získala francouzská spisovatelka Annie Ernaux, byla tak vyslyšena volání po větším zastoupení žen mezi oceněnými.

Je to právě pět let, co literárním světem a Švédskou akademií zvláště otřásl skandál se sexuálním násilím v její těsné blízkosti. Vždy úzkostlivě nezaujatá a tajnůstkářská Akademie se musela ke kauze Jeana-Clauda Arnaulta, popsané ve strhující literární reportáži Klub (česky ji vydal Absynt), vyjádřit.

Najednou jako by byl ctihodný sbor akademiků svržen z piedestalu a mnozí se ptali, zda skandál neotřese i