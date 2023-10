Advokát? Jen když na něj rodiče mají. Vláda chce narovnat práva dětských pachatelů

Vláda posílá do Sněmovny novelu zákona, která má zlepšit postavení dětských pachatelů protiprávního jednání. Děti do patnácti let jsou nyní vůči úřadům v některých ohledech v horší situaci než mladiství nebo dospělí. Oproti mladistvým totiž nemají od začátku řízení automatický nárok na advokáta. Státní zástupce je pak podle současného zákona musí poslat před soud, i když to není nutné. Na oboje si stěžují lidskoprávní organizace.