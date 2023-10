Evergrande: Jak chudý chlapec z ocelárny k neštěstí přišel: z nejbohatšího Číňana nejzadluženějším developerem na světě

Největší čínský developer Evergrande býval hvězdou obřího trhu s nemovitostmi, který léta poháněl překotný růst čínské ekonomiky. A šéf Evergrande Hui Ka Yan – se svými značkovými pásky a luxusním životním stylem – zas ikonou nového čínského blahobytu. Nejbohatší člověk v zemi. Než se všechno změnilo. Nejdřív padl Evergrande, sražený k zemi více než 300miliardovým dluhem. Teď došlo i na ikonu. Poté co Hui Ka Yan zmizel veřejnosti z očí, je potvrzeno, že je vyšetřován pod policejním dozorem. Zločinec, nebo obětní beránek čínské ekonomické krize?

Kdo by si před jedenácti lety pomyslel, že ten rozesmátý muž, který všem na odiv vystavoval pásek se zlatou sponou ve tvaru H – emblémem prestižní francouzské značky Hermès –, skončí pod policejním dozorem? A jestli si to tehdy někdo přece jen myslel, nechával si to pro sebe.

Brácha s páskem

Místo toho se na čínském internetu šířil lesk člověka, který se stal symbolem toho, po čem mnoho Číňanů marně toužilo. Astronomického a bezstarostného bohatství. Kdosi pro toho muže vymyslel familiární přezdívku, jež se rychle uchytila: „pchi-taj ke“. Brácha s páskem.

Psal se rok 2012, v Pekingu se jako každý rok konaly takzvané Dvě schůze (čili zasedání čínského zákonodárného a poradního shromáždění, obojí pevně v otěžích vládní Komunistické strany Číny) a „brácha“ nonšalantně blýskal svým zlatým páskem coby zastupitel zmíněného Čínského lidového politického poradního shromáždění.

Byl to rok, kdy se Si Ťin-pching teprve chystal převzít moc nad komunistickou stranou – a tím i nad celou Čínskou lidovou republikou. Rok, kdy se čínský trh s nemovitostmi nadouval a bobtnal; věčně hladová síla, která nemá nikdy dost. Obytné komplexy a sídliště rostly jako houby po dešti.

A přestože čím dál víc zely prázdnotou a začínalo to budit nejen pozornost, ale hlavně obavy z přefouklé realitní bubliny, která jednou musí s velkým rámusem prasknout, mnohem větší pozornost se soustředila na