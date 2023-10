Pointa N: Dva týdny pokušení pro slovenské křesťanské demokraty

Slovensko má za sebou volby. Víme, čím skončily, aniž bychom věděli, jak to celé dopadne. Rozhodnout to nečekaně mohou i křesťanští demokraté.

Dnešní dění vybral a okomentoval Adam Hecl. Dilema slovenských křesťanských demokratů popsala Eva Mošpanová.

Úloha „vyvažovačů“

Slovensko po bouřlivém volebním víkendu spěje ke klidným dvěma týdnům. Zdánlivě. Přesně čtrnáct dní klidu na jednání o příští koalici si vyžádal vítěz voleb Robert Fico. A přesně dva týdny po volbách zasedne celostátní rada Křesťanskodemokratického hnutí (KDH).

Krátce po ohlášení výsledků voleb se začalo mluvit o tom, že Směru se rýsuje jasná koalice s Hlasem (tedy stranou, která se od Směru odštěpila) a SNS (tedy stranou, která by se Směrem do koalice moc ráda). Nyní se na Slovensku ale začíná mluvit i o tom, že složení příští vlády nemusí být tak jednoznačné. A hlavní úlohu v tom hrají právě křesťanští demokraté, kteří by v potenciální koalici mohli nacionalistickou SNS nahradit.

KDH získalo 6,82 % hlasů, a ačkoliv před volbami prohlašovalo, že s Ficem do vlády nepůjde, nyní začíná obracet. Jeho předseda Milan Majerský se už nechal slyšet, že zná několik odpovědných starostů ze Směru i Hlasu, ale žádné regionální politiky z Progresivního Slovenska. O případném vstupu do koalice by musela rozhodnout celostátní rada, její stanovisko by prý Majerský respektoval.

Pro Směr by tato výměna mohla být lákavá. Pod hlavičkou SNS se totiž do parlamentu dostalo uskupení poslanců, ze kterých je členem strany pouze Andrej Danko. Ostatní zastupují jiné projekty a je velkou otázkou, nakolik