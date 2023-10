Návrat Fica by podle analytiků znamenal zastavení slovenských dodávek zbraní Ukrajině, ale neočekává se, že by předseda Směru zastavil i vojenskou pomoc ze soukromého sektoru. „Nebude to orbánovský styl politiky,“ předpokládá například politolog Alexander Duleba. Podle Ivana Mikloše mohou předpokládané Ficovy kroky výrazně poškodit Slovensko v očích Ukrajinců i jeho spojenců.

Co by vláda Směru znamenala pro Ukrajinu? Největší problém nemusí být Fico

Vítězství Směru v předčasných volbách upoutalo velkou pozornost zahraničních médií mimo jiné i kvůli postoji této strany k válce proti Ukrajině.

Fico v kampani opakoval, že pokud se do vlády vrátí, nepošle už Slovensko na Ukrajinu ani náboj. Opakovaně slovně napadl prezidenta Volodymyra Zelenského a šířil dezinformaci, že ruskou válku rozpoutali „ukrajinští fašisté“.

V této chvíli se jako nejpravděpodobnější scénář jeví, že novou koalici složí Směr s Hlasem a Slovenskou národní stranou. V úvahu by přicházela i jejich spolupráce s Křesťanskodemokratickým hnutím, kterou ale před volbami předseda křesťanských demokratů Milan Majerský vylučoval.

Méně pravděpodobným scénářem je vláda v čele s Progresivním Slovenskem, ke které by se přidaly Hlas, KDH a Svoboda a spravedlnost (SaS). Podívali jsme se na to, co by vznik takových kabinetů znamenal pro další pomoc Slovenska Ukrajině.

Analytik: Skutečným trojským koněm by nebyl Fico

Začněme scénářem, který v tuto chvíli vypadá jako nejpravděpodobnější: vláda Směru, Hlasu a