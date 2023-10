„Zdravá reakce na nezdravé prostředí.“ Jak lidé prožívají environmentální žal a co přináší úlevu

Myšlenky na to, jak klimatická krize za jejich života promění planetu, přinášejí některým, hlavně mladým lidem pocit smutku a beznaděje. Takzvaný environmentální žal už zevrubně popisuje odborná literatura; co však skutečně prožívají ti, kterých se dotýká, a jak by s ním podle odborníků měli pracovat? Mluvili jsme s lidmi, kteří ekologickou úzkost pociťují, i s experty, kteří se problému věnují.