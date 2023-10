Co může Fico udělat po volbách, když už viděl Kaliňáka za mřížemi

Vítěz slovenských předčasných parlamentních voleb, strana Směr – sociální demokracie expremiéra Roberta Fica, si nechával pro sebe, co plánuje udělat s vyšetřovanými korupčními kauzami, pokud se znovu dostane k moci. Na odposlouchávané myslivecké chatě mluvil s dalšími lidmi o pomstě a rušení specializovaného soudu. Podívali jsme se na to, jak by mohl Robert Fico korupční případy zablokovat. Na vážné zásahy mu v parlamentu stačí 76 hlasů.

Robert Fico stojí ve třídě před tabulí, na kterou má napsat pět nejdůležitějších věcí, které se naučil ve škole. Zadaný úkol si upraví – prý napíše pět slov, kterými se od mládí řídí a vždy mu to přineslo to, co mělo.

„Trpělivost vždy červené růže přináší,“ vyznačí křídou a ještě přidá své iniciály RF.

Proč právě tohle, ptá se režisérka Lucie Kašová předsedy Směru v tu chvíli, během natáčení dokumentárního seriálu Expremiéři.

„Protože jsem si to v životě vyzkoušel. Když je člověk trpělivý a dá do toho projektu nebo do nějakého cíle vše, co má dát, tak trpělivost s elementární mírou pracovitosti a připravenosti tu rudou růži vždy přinesou,“ vysvětluje jí Fico. Je léto 2018, Směr vládne, ale Fico padl a předsedou vlády už je jeho exspolupracovník Peter Pellegrini, který včera kandidoval za svůj Hlas.

Na zásahy stačí 76 hlasů

Ficovi se krédo osvědčilo i v případě v současnosti vyšetřovaných korupčních kauz. Trpělivě opakoval veřejnosti, jak jsou prý zmanipulovány, až se mu podařilo velkou část Slováků přesvědčit, že to tak je. Navzdory tomu, že podle dosavadních důkazů nejde o vyfabulované případy a přes 40 zločinců z dob vládnutí Směru již bylo odsouzeno.

Vytrvalost, vůle a snaha se Robertu Ficovi nakonec vyplatily. Směr podle předběžných výsledků vyhrál volby s necelými 23 procenty získaných hlasů a má nejblíže k tomu, aby sestavil další vládu. Po více než třech letech se tak může tato strana vrátit k moci a Fico počtvrté usednout do premiérské židle.

Pokud vládu utvoří, jednou ze zásadních věcí bude, co udělá v oblasti právního státu – jak zakročí vůči policii, prokuratuře a soudům, kterým už měsíce vyhrožuje kvůli politicky citlivým kauzám lidí kolem něj. „Rozvázané ruce“ vyšetřovatelů se staly předmětem Ficova zájmu na podzim 2020, kdy za vlády Igora Matoviče přišla první vlna zadržení a ve velkém se začala vyšetřovat podezření z korupce na nejvyšších místech.

Podívali jsme se na teoretické možnosti, co může Fico udělat, bude-li chtít ochránit sebe a jemu blízké lidi, aby nebyli vyšetřováni, případně souzeni. K zásahům nepotřebuje ani ústavní většinu 90 hlasů.

Pokud se mu podaří utvořit koalici, 76 poslanců stačí i na nejzávažnější zásah – a tím je