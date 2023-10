O Ficově vládě rozhodne Pellegrini. Jeho Hlas přitahovaný Směrem se pokusí zlomit Šimečka

Volební účast ve slovenských volbách přesáhla 68 procent, což je nejvíce od roku 2002, kdy přišlo volit asi 70 procent voličů. V roce 2020 se voleb zúčastnilo 65,8 procenta voličů. Oficiální výsledky voleb oznámí slovenská státní komise pro volby během dne. Co říkají předběžné výsledky o možných vládních sestavách?

Předseda Směru Robert Fico má šanci poskládat vládní většinu. Směr by spolu s Hlasem a SNS disponoval v parlamentu většinou 79 poslanců (slovenská Národní rada má 150 poslanců, většina je tedy 76, pozn. Deníku N).

Pro Fica je to komfortnější situace, než se na začátku volební noci rýsovalo. Podle exit pollu Focusu se do parlamentu mělo dostat krajně pravicové hnutí Republika a mimo Národní radu měla zůstat SNS Andreje Danka. Nakonec to dopadlo přesně naopak.

Video: Bujará oslava Fica a směráků na balkoně centrály Autorka: Mária Benedikovičová, Denník N

Zatímco vládnutí s Republikou dlouhodobě vylučoval lídr Hlasu Peter Pellegrini – a zopakoval to i v noci –, koalici Směru, Hlasu a SNS lídři těchto stran nikdy neodmítali.

Na druhou stranu to má podstatný háček: