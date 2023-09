Podle slovenských exit polls vyhrálo Progresivní Slovensko, experti radí nepodcenit Směr

Progresivní Slovensko podle dvou exit pollů vyhrálo slovenské parlamentní volby. Podle odhadu Focus pro TV Markíza by získalo 23,5 procenta, Směr zaostal o 1,6 procentního bodu. Podle Medianu pro RTVS by si PS připsalo 20 procent, Směr by ale rovněž zaostal – o zhruba procentní bod.

Hlasy z volebních okrsků se teprve začaly sčítat; oba odhady vycházejí z vyjádření respondentů, kteří byli během dneška volit. Na třetím místě se podle obou odhadů umístila strana Hlas, čtvrtá pak je koalice OLaNO, která potřebuje k proniknutí do Národní rady alespoň sedm procent hlasů.

Další strany jsou poměrně blízko pětiprocentní hranice. Například Focus by do těsně do parlamentu poslal Křesťanskodemokratické hnutí, pod čarou by zůstala