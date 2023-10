Komentář Ondřeje Štindla: Tak dlouho jsme debatovali o nutnosti chránit lidské soukromí, až jsme ho ztratili, dalo by se říct. Síly, jež pracují na erozi soukromí a rozšiřování dohledu, ale nejsou jenom mocné organizace a firmy. Aktivně se na obojím podílíme i my sami.

Přicházíme o soukromí. Nejen proto, že si to ani neuvědomujeme, ale i proto, že to tak chceme

Debaty o tématech, která vnímáme jako zásadní, často spíš vyvanou, než aby k něčemu dospěly. To ale neznamená, že by spolu s nimi vyvanuly i předměty sporů, že by se ta před časem vášnivě debatovaná realita zastavila a v jakémsi stand-by modu čekala, až si na ni někdo zase vzpomene. Věci se kupodivu dějí dál a svět se mění dál.

Po dlouhou dobu se v západním světě včetně Česka vedla diskuze o soukromí, bezpečnosti a svobodě, o tom, že v zájmu jednoho může být omezení druhého. Troufám si tvrdit, že tato debata je už uzavřená a že bezpečnost vyhrála na celé čáře. A lidé s tím jsou zřejmě srozuměni, nemálo jich to vítá a ještě větší část to aspoň nepovažuje za zásadní problém. Proč to tak je u nás, se v komentáři pro Právo (30. 9.) pokusil zodpovědět Matěj Metelec. Podle něj se Češi relativně ochotně vzdávají soukromí, protože je o ně připravují především velké technologické společnosti, které tak činí kvůli zisku, a lidé je proto nevnímají jako příliš nebezpečené.

„V podstatě jsme se sami přesvědčili o maximě, s níž před dvaceti lety vyvolal tehdejší policejní prezident Jiří Kolář všeobecné pobouření: ‚Já vedu rozhovory, a ať si je každý odposlouchává, jak chce. Když si je člověk jistý, že nic nespáchal, může mu to být jedno.‘ Je vcelku vedlejší, jestli za tím stojí naše touha po pohodlí, falešný pocit bezpečí v náruči internetových gigantů, či prostá rezignace nad mechanismy, které jsou příliš vzdálené či abstraktní, než abychom se jimi byli schopni zabývat. (…) Stačí však, když za těžením a přeprodáváním soukromých dat nevidíme ostře se rýsující ‚hlaveň pušky‘, ale jen nejasně slyšíme šustit dolary – a už nás to příliš nevzrušuje.“

Bezpečnost vyhrála na celé čáře

Je to velice zjednodušující pohled na věc (vzhledem k nevelkému rozsahu Metelcova textu ani nemohl být jiný) a – obávám se – i nemístně optimistický. Optimistický proto, že předpokládá, že eroze soukromí se děje