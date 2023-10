Největší mezinárodní festival designu a módy ve střední a východní Evropě proběhne od 4. do 8. října 2023 v Praze a pro své návštěvníky přichystal velkolepou oslavu designu a tvůrčího talentu. Letos zve na tři mimořádné lokace, kterými jsou Veletržní palác Národní Galerie Praha, Uměleckoprůmyslové museum v Praze a areál Pražského hradu.

Pětadvacátý Designblok startuje již tento týden. Nabídne designové novinky evropských etablovaných hvězd i mladých talentů, edukační program i technologické inovace. Co nesmíte minout?

Pojícím tématem celého festivalu je letos CESTA a právě k pouti za poznáním toho nejlepšího, co evropský design nabízí, zvou organizátoři festivalu širokou i odbornou veřejnost. Celkem bude k vidění tvorba 227 vystavujících autorů a značek. Chybět nebudou tvůrčí workshopy, edukační přednášky, módní přehlídky, zahraniční hosté, tematické výstavy ani experimentální a udržitelné projekty. Vstupenky na tradiční svátek designu, který slaví již čtvrt století své existence, jsou až do 4. října v předprodeji za zvýhodněnou cenu.

Za novinkami, zábavou i vzděláváním do Veletržního paláce Národní galerie Praha

Výstavní prostory Veletržního paláce Národní galerie Praha představí novinky českého i mezinárodního designu v tradičních formátech Superstudia prezentujícího firmy a značky a Openstudia určeného pro designéry, studenty a nezávislé tvůrce. Vystavující zaplní svými instalacemi Velkou dvoranu, mezanin, první a třetí patro i exteriéry. Očekávané novinky i stálé kolekce nabídnou renomované značky, jako je Brokis, Festka, Fleysen, Lockers, Polstrin, Ravak, Robot a mnoho dalších. Zavedené sklářské značky Moser a Rückl představí novou tvář pod taktovkou nastoupivších art directorů – Jana Plecháče v případě značky Moser a Kateřiny Handlové v čele firmy Rückl. Přehlídku českých novinek doplní produkty prestižních zahraničních značek, jako jsou Laufen, Vitra, Magis Spa, Hülsta a další.

Ve spolupráci s týdeníkem Respekt vznikne ve Velké dvoraně Respekt Stage, na níž se budou denně odehrávat přednášky, mezioborové diskuze a další doprovodný program s celospolečenským přesahem. Do minulosti se podívá diskuzní blok s osobnostmi, které v roce 1999 stály u založení Designbloku, v čele s Davidem Řezníčkem, zakladatelem Konsepti, a řediteli Designbloku Janou Zielinski a Jiřím Mackem. Složité téma ekologického designu a materiálů se pokusí rozkrýt blok přednášek věnovaných udržitelnosti, v rámci něhož vystoupí například děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Vladimír Kočí nebo progresivní studio Balance is Motion.

Malá dvorana nabídne tematicky laděnou Designerii – ta je každoročně centrálním prostorem festivalu s kavárnou a odpočinkovou zónou. V minulosti se jejího interiérového zpracování zhostili designéři Lucie Koldová, Jan Plecháč, duo Herrmann & Coufal, studio MY DVĚ a další. Letos pomyslný středobod festivalu, místo setkávání, konferencí, módních přehlídek i dětských her, navrhla talentovaná scénografka Národního divadla v Praze Lucia Škandíková. Tvoří jej mimo jiné ústřední objekt Srdce a skákací hrad Říp od Maxima Velčovského.

Milovníci módy si přijdou na své během soboty 7. října, kdy jim bude v prostoru Malé dvorany naservírováno šestnáct módních přehlídek v podání nadaných fashion designérů z celé Evropy, kteří se probojovali do finále soutěže Designblok Diploma Selection. Kromě evropské studentské špičky bude molo patřit v pátek 6. října české módní designérce Haně Zárubové a její nové kolekci INFINITIVE. Módní inspiraci, doplňky i obuv nabídnou formou instalace také značky Buffet, Mi fashion label, IMRECZEOVA, PBG Studio, Maja Bozovic Studio, SegraSegra, Soolista a řada dalších. Svou nejnovější kolekci uvede Tereza Rosalie Kladošová a premiéru bude mít zcela nový projekt Wouki & Monika Drápalová zaměřený na dětský oděv.

Tvorba etablovaných designérů se promísí se začínajícími autory a značkami. Premiérovou účast na Designbloku hlásí Yara Abu Aataya s projektem moderních přesýpacích hodin, vybavení pro dětské pokoje uvede debutující značka Picky Parents Michaely a Adama Karáskových a novinkou bude také Maison Vunka – značka, pod kterou prezentuje autorský design Veronika Velčovská Jiroušková.

Ani letos nebude Designblok statickou výstavou objektů. Návštěvníky vtáhne do hry, poodhalí význam i nekonečné možnosti designu a přizve k vytvoření vlastních výrobků. Na sobotu 7. října jsou připravené workshopy Bohemiam Perfection, během nichž si mohou účastníci vytvořit malované tenisky nebo textil s lidovým ornamentem. Pro malé návštěvníky jsou nachystané na neděli 8. října tvůrčí dílny nazvané Designéři dětem zaměřené na vztah člověka a přírody.

Autorský design, tematické výstavy, soutěž diplomových prací i módní přehlídky v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze

V prvním patře Uměleckoprůmyslového musea v Praze naváže na úspěch loňských ročníků výstava rodinných firem a tradičních výrobců Rodinné stříbro, pořádaná ve spolupráci s magazínem Forbes. V kurátorované expozici se potkají značky M&T manufacture 1997, Modernista, Tkalcovna Kubák, Merkur Police, Dílna Šesták, Kozel Fabrica a řada dalších prestižních českých firem. Výstava nabídne kromě špičkového nábytku a interiérového vybavení také kosmetiku, textilie nebo karbonová zavazadla. Samostatnou výstavu věnuje Designblok hlavní hostce 25. ročníku a hvězdě současného nizozemského designu Ineke Hans, která v environmentálně uvědomělé expozici představí značku Circuform a projekt REX – vůbec první nizozemskou zálohovanou židli.

Vedle hlavní zahraniční hostky a galeristů, kurátorů a opinion-leaderů z evropské designové scény, kteří přijíždí na Designblok, aby v rámci Cen Designbloku a soutěže Designblok Diploma Selection zhodnotili nejlepší projekty 25. ročníku, potvrdili účast také zástupci prestižních zahraničních médií. Do Prahy zavítá šéfredaktor ukrajinské Vogue Venya Brykalin, reportérka respektovaného online magazínu Dezeen Amy Peacock, redaktorka italského deníku La Reppublica Manuela Mimosa Ravasio, publicista Massimo De Conti, pokrývající rubriku designu pro italské tituly Wallpaper*, Interni, GraziaCasa, Ottagono a Arkitekton, a Tomas Koch Santos, redaktor milánského Lampoon Magazine. Vystavujícím se naskytne možnost prezentovat svou práci těm nejpovolanějším v oboru a podrobit je kritice i srovnání se zahraniční tvorbou.

Openstudio v třetím patře Uměleckoprůmyslového musea v Praze uvede společně s časopisem Vogue CS premiéru výstavního projektu High Craft. Kurátorský výběr představí práce předních českých designérů, kteří ve své tvorbě umně kombinují tradiční řemesla, inovativní přístupy i nejvyšší estetické standardy. Alena Konečná, držitelka titulu Objev roku cen Czech Grand Design 2022, dostane návštěvníkům prostřednictvím tetování design doslova pod kůži, Anna Jožová v kolekci objektů Erebo popíše koloběh života, nejnovější klenoty představí šperkařská značka Belda, která stála u zrodu Designbloku. K vidění bude rovněž tvorba Tomáše Kučery, Daniela Piršče, studia IHOR, Johana Pertla, značky Tititi, studia My DVĚ, Marie Kobelové, Matěje Polácha a dalších. Jako vždy bude jednotlivé kousky možné zakoupit na místě přímo od autorů.

V rámci festivalu proběhne finále již devátého ročníku mezinárodní soutěže diplomových prací produktového a módního designu Designbok Diploma Selection. Třicítka mladých designérů, kteří byli vybráni ze 164 uchazečů z 52 univerzit, odprezentuje svá díla ve spolupráci se sdružením evropských národních kulturních institutů EUNIC. Ty nejlepší zvolí mezinárodní porota v čele s uznávanou galeristkou Rossanou Orlandi a uměleckým ředitelem Giuliem Cappellinim. Výstava finálových projektů v kategorii produktový design bude k vidění v prvním patře Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Další talentované studenty uvede tamtéž a v zahradě muzea výstava Designblok Talent Cards.

Program pro školy i oborové profesionály

Festival nově organizuje pro žáky a studenty Školní den připadající na středu 4. října. Doprovází jej speciální vzdělávací program v podobě série volně přístupných přednášek a diskuzí. Designéři a oboroví profesionálové žákům představí, co je vlastně design a kde všude se s ním v běžném životě setkáváme. Pro starší studenty jsou ve spolupráci s vysokými školami připravené odborné přednáškové bloky, které poodhalí, co obnáší studium designu a souvisejících oborů na nejprestižnějších českých univerzitách, jaká je role studentů a firem v cirkulární ekonomice nebo jak se úspěšně dopracovat od střední školy až k vlastnímu fungujícímu studiu. Kromě Školního dne je možné Designblok navštívit se školní skupinou také ve všechny ostatní festivalové dny.

Pro odbornou veřejnost, architekty a designéry bude v rámci úvodního Dne profesionálů, který se koná v úterý 3. října od 14 do 17 hodin, ve Velké dvoraně u Respekt Stage otevřena retrospektivní výstava Česká cena za architekturu pořádaná Českou komorou architektů.

To nejlepší z českého skla a porcelánu na Pražském hradě

Hned dvěma mimořádnými projekty zaujmou letos prostory Pražského hradu. V Královské zahradě zaparkuje Designblok Cosmos – největší putovní výstava za pětadvacetiletou historii festivalu a zároveň výkladní skříň toho nejlepšího ze současného českého designu. S podtitulem Intergalaktická krása českého designu se návštěvníkům v prostorách před Míčovnou Pražského hradu otevře mikrokosmos deseti špičkových českých designérů a jejich unikátních autorských děl pojatých jako osobní manifest. Nová díla ve skle, vytvořená speciálně pro tento projekt, vystaví Jakub Berdych Karpelis, DECHEM, Lucie Koldová, Václav Mlynář, Lukáš Novák, Jiří Pelcl, Jan Plecháč, Rony Plesl, Tadeáš Podracký a Maxim Velčovský. První zastávkou na mezinárodním turné bude posléze Milano Design Week v dubnu 2024. Výstava Designblok Cosmos vznikla za podpory Nadace PPF.

„Designblok oslaví své 25. narozeniny a cestu, kterou ušel, skutečně velkolepě. Přípravy na tento mimořádný ročník začaly již před dvěma lety, kdy se zrodil nápad hlavní výstavy a pojízdné galerie současného českého designu Designblok Cosmos. Její premiéra proběhne na prestižní výstavní lokaci, a sice přímo na Pražském hradě. Letos jsme zaznamenali rekordní počet přihlášek z České republiky i ze zahraničí, program se tak neobešel bez přísného kurátorského výběru. Největší počet instalací návštěvníci letos uvidí vůbec poprvé ve Veletržním paláci Národní galerie Praha a jsem velmi ráda, že se další důležitá část programu odehraje opět i v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Díky vystavovatelům, z nichž někteří jsou s námi celé čtvrtstoletí, partnerům a institucím, které nás podporují, a díky všem spolupracovníkům,“ sdělila ředitelka Designbloku Jana Zielinski.

Designblok se mohl programově rozrůst díky klíčové podpoře nového generálního partnera, kterým je Skupina PPF. „Designblok se během čtvrtstoletí stal jednou z nejviditelnějších přehlídek designu v Evropě a patří mezi stálice českého i evropského kulturního a odborného kalendáře. Na mezinárodní scénu uvedl mnohé české značky a autory z několika generací. Pro mladé talentované designéry i výrobce je jednou z hlavních bran do mezinárodního prostoru i k široké veřejnosti. Tým Designbloku a atmosféra všech akcí nesou stále stejný, nakažlivý zápal, nadšení a vysokou profesní laťku. Designblok každý rok objevuje nová jména i talenty a předkládá nápady a témata, které celou českou scénu inspirují a posouvají kupředu. Tento přístup je nám v PPF blízký. Naše podpora směřuje zejména k aktivitám Designbloku, které pomáhají českému designu na jeho cestě do zahraničí a ze zahraničí naopak přinesou inspiraci a další příležitosti pro český design. Těšíme se na společné projekty a originální koncepty, kterým Designblok pomůže na svět,“ uvedla Jana Tomas Sedláčková zodpovědná za neziskové projekty PPF.

Designblok i hlavní výstavu Designblok Cosmos podpořilo rovněž ministerstvo kultury. „Designblok slaví čtvrtstoletí svého působení a to je ta nejlepší příležitost k ohlédnutí i k dalšímu rozletu. Reprezentativní výstava současného designu Designblok Cosmos takovým vyslancem nových vizí může být. Výstava Cosmos divákům nabízí svět umu českých designérů i mistrovství českých producentů. Věřím v úspěšnou misi Cosmu nejen zde, u nás doma, ale i za hranicemi, kam brzy také zamíří. Přeji výstavě Designblok Cosmos úspěšné putování!“ dodal ministr kultury Martin Baxa.

„Jsme velmi rádi, že je Praha dlouhodobým partnerem festivalu Designblok, který patří mezi hlavní kulturní akce podzimní sezony. Za čtvrtstoletí svého působení si Designblok vydobyl pozici špičkové události, která mapuje aktuální dění a reflektuje ty nejlepší počiny především na české scéně mezi výrobci i designéry a zároveň dokáže tyto dva světy efektivně propojovat. Český kreativní průmysl díky festivalu nabývá na síle, tradici a jde světovým příkladem,“ zhodnotil Jiří Pospíšil, náměstek primátora hlavního města Prahy a člen Rady hl. m. Prahy pro oblast kultury, cestovního ruchu, památkové péče, výstavnictví a péče o zvířata.

V roli hlavního partnera, jehož flotila zajišťuje přepravu hostů mezi výstavními prostory, pokračuje automobilka Hyundai. „Spolupráce s festivalem Designblok je jednou z našich klíčových partnerských aktivit na českém trhu. Společně jsou nám vlastní hodnoty udržitelnosti a odpovědného přístupu k životnímu prostředí a jsme hrdí na to, že jsme hlavním partnerem festivalu již třetí rok. Jsem přesvědčený, že lepší příležitost pro představování zásadních novinek z naší produktové nabídky, které se vyznačují moderním a neotřelým designem, bychom hledali jen velmi těžko,“ pochválil spolupráci Martin Saitz, generální ředitel Hyundai Motor Czech.

Mezinárodní přesah má také druhý projekt, který bude k vidění v areálu prezidentského sídla – v Míčovně Pražského hradu se českým návštěvníkům poprvé představí úspěšná výstava Moravské galerie v Brně a Designbloku Made by Fire, která na jaře debutovala na prestižním Milano Design Weeku. Výstava nabídne téměř 100 exponátů od 40 českých tvůrců z oblasti skla, porcelánu a keramiky na pozadí aktuálních společenských otázek. Obě výstavy na Pražském hradě bude možné zhlédnout od 3. do 15. října 2023.

Kromě tří hlavních lokací pozve Designblok návštěvníky také na dalších 20 míst po Praze – do showroomů, concept storů a galerií, které připravují speciální program či výhodné nabídky po dobu konání festivalu. Zapojené jsou obchody značek Konsepti, Lasvit, Janja Prokić, Ton, Eliška Lhotská Jewellery, galerie Kvalitář a další.

Dvacátý pátý Designblok proběhne od 4. do 8. října 2023 ve Veletržním paláci Národní galerie Praha, Uměleckoprůmyslovém museu, Míčovně a Královské zahradě Pražského hradu a na dalších lokacích po Praze. Ve spolupráci s Národní galerií Praha je pro návštěvníky připraven kombinovaný festivalový pas, který opravňuje kromě expozic Designbloku navštívit také výstavy a stálé sbírky Národní galerie Praha ve Veletržním paláci. Uměleckoprůmyslové museum v Praze zároveň nabídne návštěvníkům Designbloku možnost zakoupit zvýhodněné vstupné na výstavu ART, LIFE. Umění pro život. Výstavy Designblok Cosmos a Made by Fire v areálu Pražského hradu bude možné zhlédnout od 3. do 15. října 2023 s festivalovým pasem či po zakoupení samostatné vstupenky.

